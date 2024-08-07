 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Выборы президента США ,  
0 

В США арестовали пакистанца по подозрению в заказном убийстве политиков

Сюжет
Выборы президента США

Власти США арестовали пакистанца по подозрению в заказном убийстве американских политиков, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Согласно обвинительному заключению Минюста, речь идет о 46-летнем гражданине Пакистана Асифе Мерчанте. Его арестовали 12 июля при попытке покинуть США. По данным прокуратуры, он некоторое время проживал в Иране, там живет и вся его семья. Следователи ФБР полагают, что Мерчант собирался убить кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа и других американских чиновников.

Убийство планировалось совершить в конце августа или начале сентября. Мерчант встретился с киллерами, у которых он хотел сделать заказ, но на самом деле ими оказались сотрудники правоохранительных органов США. Обвиняемый заявил, что хотел устранить лиц, которые «наносят вред Пакистану и мусульманскому миру». Согласно судебным документам, это не «просто обычные люди». За заказ он заплатил аванс наличными в размере $5 тыс.

По словам прокуроров, в рамках заговора Мерчант искал мужчин для совершения убийства, женщину для «разведки» и около 25 человек, «которые могли бы устроить акцию протеста в качестве отвлекающего маневра после совершения убийства».

Захарова заявила о сенсационных деталях в деле о покушении на Трампа
Политика
Дональд Трамп

Покушение на Трампа было совершено на митинге в городе Батлер 13 июля. Стрельбу из винтовки открыл 20-летний Томас Мэттью Крукс. Трамп получил ранение в правое ухо, также пострадали двое его сторонников. Один из участников мероприятия, 50-летний пожарный, погиб. Стрелка убили сотрудники Секретной службы. Крукс действовал в одиночку, винтовку ему купил отец.

Покупки в рассрочку без переплат предложили ограничить

«Врачи без границ» заявили о насильственном переселении палестинцев

Замедление YouTube не повлияет на работу других сервисов Google

Харрис выбрала кандидата в вице-президенты США

Власти Таджикистана сообщили о сокращении потока мигрантов в Россию

Ставки на Камалу Харрис и Дональда Трампа практически сравнялись

Что будет с ценами на жилье после резкого роста ставок по ипотеке

Бэнкси представил новую работу

Подборка каналов РБК в Telegram
Теги
Пакистан заказное убийство США Дональд Трамп
Материалы по теме
Как Трамп и Вэнс неосторожными заявлениями снизили свои шансы на победу
Политика
Сын Трампа назвал Харрис «царицей границы» из-за миграционной политики
Политика
Трамп согласился на допрос ФБР по делу о покушении
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 августа
EUR ЦБ: 93,03 (-0,01) Инвестиции, 06 авг, 17:55 Курс доллара на 7 августа
USD ЦБ: 85,16 (+0,22) Инвестиции, 06 авг, 17:55
В Крыму предложили закрепить на законодательном уровне понятие «ждун»Политика, 07:19
Фасад жилого дома в Воронеже получил повреждения из-за падения дронаПолитика, 07:05
«Парадокс восстановления». Почему у нас не получается отдохнуть в отпускеPro, 07:00
От бывших сотрудников Oracle в России потребовали вернуть премииТехнологии и медиа, 07:00
WSJ рассказала о возможных проблемах «Железного купола» из-за атаки ИранаПолитика, 06:42
20 триггерных точек, которые снижают себестоимость деловой поездки06:40
В США арестовали пакистанца по подозрению в заказном убийстве политиковПолитика, 06:37
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
ПВО сбила над Курской областью три беспилотника ВСУ самолетного типаПолитика, 06:17
Украинский пилот назвал F-16 веселым самолетомПолитика, 06:07
В Липецкой области объявили воздушную опасность и угрозу атаки дроновПолитика, 05:39
Курские власти предупредили о видео-фейке с призывами прийти в военкоматПолитика, 05:36
Глава Пентагона заявил об усилении присутствия США на Ближнем ВостокеПолитика, 05:29
Над севером Ростовской области сбили два беспилотникаПолитика, 05:06
Россияне больше полагаются на пенсию, чем на свои сбереженияОбщество, 05:01