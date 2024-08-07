В США арестовали пакистанца по подозрению в заказном убийстве политиков

Власти США арестовали пакистанца по подозрению в заказном убийстве американских политиков, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Согласно обвинительному заключению Минюста, речь идет о 46-летнем гражданине Пакистана Асифе Мерчанте. Его арестовали 12 июля при попытке покинуть США. По данным прокуратуры, он некоторое время проживал в Иране, там живет и вся его семья. Следователи ФБР полагают, что Мерчант собирался убить кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа и других американских чиновников.

Убийство планировалось совершить в конце августа или начале сентября. Мерчант встретился с киллерами, у которых он хотел сделать заказ, но на самом деле ими оказались сотрудники правоохранительных органов США. Обвиняемый заявил, что хотел устранить лиц, которые «наносят вред Пакистану и мусульманскому миру». Согласно судебным документам, это не «просто обычные люди». За заказ он заплатил аванс наличными в размере $5 тыс.

По словам прокуроров, в рамках заговора Мерчант искал мужчин для совершения убийства, женщину для «разведки» и около 25 человек, «которые могли бы устроить акцию протеста в качестве отвлекающего маневра после совершения убийства».

Покушение на Трампа было совершено на митинге в городе Батлер 13 июля. Стрельбу из винтовки открыл 20-летний Томас Мэттью Крукс. Трамп получил ранение в правое ухо, также пострадали двое его сторонников. Один из участников мероприятия, 50-летний пожарный, погиб. Стрелка убили сотрудники Секретной службы. Крукс действовал в одиночку, винтовку ему купил отец.