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Военная операция на Украине ,  
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Бронь от мобилизации получили почти миллион украинцев

Премьер Шмыгаль: бронь от мобилизации получили более 900 тыс. украинцев
Сюжет
Военная операция на Украине
«Экономическую» бронь на Украине получили более 900 тыс. человек, сообщил Шмыгаль и отметил, что это число, скорее всего, будет расти. Хотя на Украине действует принцип «воюй или работай», страна все равно испытывает дефицит рук
Фото: Christopher Furlong / Getty Images
Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Более 900 тыс. человек на Украине получили бронь от мобилизации, их количество будет расти, сообщил премьер Денис Шмыгаль, передает «Главком».

«У нас сегодня более 900 тыс. человек в бизнесе забронировано. Это важный показатель. Мы понимаем, что можем предполагать еще большее количество забронированных в бизнесе, но при условии, чтобы была соблюдена полностью «математика» мобилизации», — сказал Шмыгаль.

Шмыгаль напомнил о принципе «воюй или работай» и пояснил, что у страны в состоянии вооруженного конфликта нет другой возможности, «чем когда часть населения воюет и платит за нашу будущую победу своими жизнями, другая часть населения должна безусловно работать, наполнять бюджет, производить оружие, создавать все для того, чтобы поддержать тех, кто сегодня на передовой». Он вместе с тем признал необходимость баланса и «определенной координации» между властями, армией и предпринимателями.

Бронь — это постоянное освобождение от мобилизации. Она действует, пока гражданин соответствует критериям для освобождения. На Украине бронь на год дают сотрудникам критически важных предприятий, в том числе объектов ТЭК. Обычные предприятия имеют право забронировать не более 50% штата, бронь дается на полгода. При этом сотрудник должен стоять на воинском учете и быть устроенным по трудовому контракту.

В Верховной раде обсуждают законопроект, согласно которому возможность получить бронь будет у украинцев, которые зарабатывают больше 35 тыс. грн (около 83 тыс. руб.), уплачивают НДФЛ в размере более 6,3 тыс. грн (около 15 тыс. руб.), IT-специалистов и тех, кто платит единый социальный налог в размере более 7,7 тыс. грн (около 18 тыс. руб.).

На Украине введут принцип «воюй или работай»
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

Принцип «воюй или работай» на Украине ввели в конце августа. Шмыгаль говорил, что это позволит вывести рынок труда из тени и обеспечить дополнительные средства на оборонные цели.

До этого в начале месяца глава комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха рассказывал, что в связи с продолжающейся мобилизацией на Украине около 800 тыс. мужчин «ушли в подполье» — сменили место проживания и работают там, где платят наличными. 

Весной власти Украины снизили возраст подлежащих мобилизации с 27 до 25 лет. Сейчас на Украине могут мобилизовать граждан в возрасте от 25 до 60 лет. Кампания по мобилизации набирает обороты, сообщала в июле The New York Times со ссылкой на аналитиков. Собеседники газеты в нескольких бригадах рассказали о прибытии летом большого числа новобранцев.

Отправка мужчин на военную службу и нехватка кадров в связи с этим привели к расширению женского труда. Однако NYT писала, что и среди женщин «слишком многие покинули Украину, чтобы страна могла справиться с нехваткой рабочей силы».

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Полина Мартынова Полина Мартынова
Украина мобилизация Отсрочка от мобилизации Денис Шмыгаль

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