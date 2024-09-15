Бронь от мобилизации получили почти миллион украинцев
Более 900 тыс. человек на Украине получили бронь от мобилизации, их количество будет расти, сообщил премьер Денис Шмыгаль, передает «Главком».
«У нас сегодня более 900 тыс. человек в бизнесе забронировано. Это важный показатель. Мы понимаем, что можем предполагать еще большее количество забронированных в бизнесе, но при условии, чтобы была соблюдена полностью «математика» мобилизации», — сказал Шмыгаль.
Шмыгаль напомнил о принципе «воюй или работай» и пояснил, что у страны в состоянии вооруженного конфликта нет другой возможности, «чем когда часть населения воюет и платит за нашу будущую победу своими жизнями, другая часть населения должна безусловно работать, наполнять бюджет, производить оружие, создавать все для того, чтобы поддержать тех, кто сегодня на передовой». Он вместе с тем признал необходимость баланса и «определенной координации» между властями, армией и предпринимателями.
Бронь — это постоянное освобождение от мобилизации. Она действует, пока гражданин соответствует критериям для освобождения. На Украине бронь на год дают сотрудникам критически важных предприятий, в том числе объектов ТЭК. Обычные предприятия имеют право забронировать не более 50% штата, бронь дается на полгода. При этом сотрудник должен стоять на воинском учете и быть устроенным по трудовому контракту.
В Верховной раде обсуждают законопроект, согласно которому возможность получить бронь будет у украинцев, которые зарабатывают больше 35 тыс. грн (около 83 тыс. руб.), уплачивают НДФЛ в размере более 6,3 тыс. грн (около 15 тыс. руб.), IT-специалистов и тех, кто платит единый социальный налог в размере более 7,7 тыс. грн (около 18 тыс. руб.).
Принцип «воюй или работай» на Украине ввели в конце августа. Шмыгаль говорил, что это позволит вывести рынок труда из тени и обеспечить дополнительные средства на оборонные цели.
До этого в начале месяца глава комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха рассказывал, что в связи с продолжающейся мобилизацией на Украине около 800 тыс. мужчин «ушли в подполье» — сменили место проживания и работают там, где платят наличными.
Весной власти Украины снизили возраст подлежащих мобилизации с 27 до 25 лет. Сейчас на Украине могут мобилизовать граждан в возрасте от 25 до 60 лет. Кампания по мобилизации набирает обороты, сообщала в июле The New York Times со ссылкой на аналитиков. Собеседники газеты в нескольких бригадах рассказали о прибытии летом большого числа новобранцев.
Отправка мужчин на военную службу и нехватка кадров в связи с этим привели к расширению женского труда. Однако NYT писала, что и среди женщин «слишком многие покинули Украину, чтобы страна могла справиться с нехваткой рабочей силы».
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