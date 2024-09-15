Киев опроверг сведения Bild о планах заморозки конфликта

Bild рассказал о готовности Киева к заморозке конфликта, но советник Зеленского эти сведения опроверг. Путин говорил, что Россия согласна пойти на прекращение огня только после аналогичных действий Украины

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Сведения немецкой газеты Bild о готовности Украины согласиться на локальное прекращение огня «на определенных участках» и временную заморозку конфликта с Россией — фейк, заявил «Украинской правде» советник президента Дмитрий Литвин.

«Минск-3» или любой другой формат никто россиянам не подарит. Украина против любой заморозки войны, и на всех уровнях власти Украины об этом говорят. И для нас важно, чтобы Соединенные Штаты поддержали именно план победы Украины, а не капитуляции или заморозки», — сказал советник Владимира Зеленского.

Литвин уточнил, что сперва план покажут США, поскольку именно эта страна может обеспечить его реализацию.

«Нет, Украина не планирует соглашаться на какую-либо заморозку войны», — написал в X представитель украинского МИДа Георгий Тихий. Он подчеркнул, что Зеленский представит США план, который «безусловно, укрепляет, а не ослабляет Украину и ее воинов».

Российские власти исключали инициативу в прекращении огня, объясняя, что не уверены в намерении Украины ответить тем же. Президент Владимир Путин предлагал начать переговоры после вывода украинских войск из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, отказа Киева от претензий на эти территории, закрепления нейтрального статуса Украины и снятия международных санкций.

«Как только в Киеве заявят, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от вступления в НАТО, с нашей стороны незамедлительно, в ту же минуту последует приказ прекратить огонь и начать переговоры», — пообещал президент. После начала курской операции ВСУ он заявил о бесперспективности переговоров с теми, кто «без разбора наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозу для объектов ядерной энергетики».

Киев считает такие требования ультиматумом. Зеленский прежде не раз выражал уверенность, что прекращения огня пойдет на пользу России, а потому необходимо полностью завершить конфликт. Руководство НАТО также называло нежелательным завершение конфликта соглашением, аналогичным «Минску-1» и «Минску-2».