«Мы как та лягушка, которая сидит в воде, которая постепенно нагревается. Но вода пока просто теплая — и это нам нравится», — считает финский политик Санна Марин. По ее мнению, вода нагревается, но это остается незамеченным

Санна Марин (Фото: Hannibal Hanschke / Getty Images)

Западные страны до сих пор не желают покидать зону комфорта и потому отстают в реакции на действия России, заявила на форуме Ялтинская европейская стратегия (YES) бывший финский премьер Санна Марин.

«Мы как та лягушка, которая сидит в воде, которая постепенно нагревается. Но вода пока просто теплая — и это нам нравится. Нам нравится торговать с Китаем, торговать и иметь отношения со странами, чьи ценности далеки от наших. И мы не хотим понять, что температура она постепенно увеличивается», — пояснила Марин (цитата по «Европейской правде»).

Политик обратила внимание на множество призывов в информационном пространстве к бездействию, по ее мнению, позиция противников перемен равнозначна мнению «температура воды еще комфортная». «А еще есть призывы, что проблемы Украины — это не наши проблемы, и даже что достаточно прекратить помощь, и эта проблема решится сама», — подчеркнула экс-премьер.

Марин возглавляла финское правительство с 2019 по 2023 год, под ее руководством страна вступила в НАТО. Ее Социал-демократическая партия заняла третье место на парламентских выборах, уступив правоцентристской Коалиционной партии и ультраправым «Истинным финнам». Кабинет министров затем возглавил Петтери Орпо — лидер Коалиционной партии.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о недостаточной, по его мнению, военной поддержке Украины до 2022 года. Ему задали вопрос: что можно или нужно было сделать, чтобы предотвратить бои между российской и украинской армиями. Столтенберг отметил, что с такими вопросами в сослагательном наклонении следует быть осторожными, но вместе с тем есть сожаление, что альянс не «не сделал больше для укрепления Украины раньше». «Сейчас мы вооружаем Украину для войны, тогда мы могли бы вооружить Украину, чтобы предотвратить войну», — считает он.

Российская сторона осуждает военную помощь, которую другие страны оказывают Украине. По мнению президента Владимира Путина, Запад является противником России и пытается с помощью Украины решить свои вопросы. Он уверен, что так было «на протяжении веков», а сама Украина «для нас не враг».