Maybach Ким Чен Ына заезжает в бронированный поезд. Видео

Появилось видео заезда Maybach Ким Чен Ына в поезд во время визита в Россию

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Глава КНДР Ким Чен Ын находится на Дальнем Востоке России с визитом. Он приехал на бронированном поезде, в одном из вагонов которого привез личный лимузин Maybach. 13 сентября Ким Чен Ын провел переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, они вместе посетили космодром Восточный. 15 сентября северокорейский лидер осмотрел российскую технику на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре.