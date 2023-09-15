 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 15 сентября
EUR ЦБ: 103,23 (+0,12) Инвестиции, 14 сен, 17:55 Курс доллара на 15 сентября
USD ЦБ: 96,16 (+0,18) Инвестиции, 14 сен, 17:55
«Дом.РФ» — о том, почему российской экономике необходима трансформация Новая экономика, 15:12
Стоимость АИ-92 впервые превысила ₽70 тыс. за тонну Бизнес, 15:11
Финляндия отвела полгода на вывоз зарегистрированных в России машин Политика, 15:03
Какие страны ЕС решили запретить въезд российских автомобилей Политика, 15:03
Что такое ключевая ставка и как она влияет на нашу жизнь Инвестиции, 15:01
Одиннадцать площадок для экопросвещения в Москве РБК и ДПиООС, 14:58
Путин обвинил США в применении кассетных боеприпасов руками украинцев Политика, 14:57
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Maybach Ким Чен Ына заезжает в бронированный поезд. Видео Политика, 14:44
Почему популярность токенизированных активов будет расти Новая экономика, 14:39
Российский самолет с гуманитарной помощью прибыл в Ливию Общество, 14:30
FT назвала причины приостановки контрнаступления Украины Политика, 14:24
«Ак Барс» приостановил исходящие переводы в валюте для юрлиц Финансы, 14:24
Страны G7 договорятся о запрете на импорт российских алмазов Бизнес, 14:24
Интервью гендиректора ГТЛК Евгения Дитриха телеканалу РБК. Видео Новая экономика, 14:21
Политика ,  
0 

Maybach Ким Чен Ына заезжает в бронированный поезд. Видео

Появилось видео заезда Maybach Ким Чен Ына в поезд во время визита в Россию

Maybach Ким Чен Ына заезжает в бронированный поезд. Видео
Video

Глава КНДР Ким Чен Ын находится на Дальнем Востоке России с визитом. Он приехал на бронированном поезде, в одном из вагонов которого привез личный лимузин Maybach. 13 сентября Ким Чен Ын провел переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, они вместе посетили космодром Восточный. 15 сентября северокорейский лидер осмотрел российскую технику на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре.

Как проходит визит Ким Чен Ына в Россию. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Теги
Ким Чен Ын лимузин поезд Дальний Восток КНДР
Материалы по теме
️Ким Чен Ына внесли в базу сайта «Миротворец»
Политика
Ким Чен Ын осмотрел завод по производству истребителей в Хабаровском крае
Политика
Путин подарил Ким Чен Ыну побывавшую в космосе перчатку и получил карабин
Политика