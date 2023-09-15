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Война санкций ,  
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RTX отказалась от оружейной «мегасделки» из-за санкций против России

WSJ: RTX отказалась от «мегасделки» по оружию из-за санкций против России
Сюжет
Война санкций
Саудовская компания стремилась выпускать оружие НАТО в Саудовской Аравии, сделка предполагала инвестиции на $25 млрд. Однако соглашение разорвали из опасений, что фирма сотрудничает с подсанкционными фирмами из России и Китая
Фото: Win McNamee / Getty Images
Фото: Win McNamee / Getty Images

Американская оборонная корпорация RTX отменила планы по заключению многомиллиардного контракта с саудовской оружейной фирмой Scopa Defense из опасений, что та вела бизнес с российскими и китайскими подсанкционными лицами. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

RTX и Scopa в прошлом году договорились построить в Саудовской Аравии завод по выпуску сложных систем ПВО для защиты от ракет и дронов. План состоял в объединении радаров и нескольких систем ПВО, которые были бы способны перехватывать цели при разных размерах, скорости и высоте, защищая территорию площадью в 20,7 кв. км. Систему назвали «многоцелевая батарея». Совместное предприятие RTX и Scopa предполагало инвестиции $25 млрд и продажи на $17 млрд, издание называет планы «мегасделкой».

Scopa планировала наладить производство многих вооружений НАТО на территории Саудовской Аравии, что означало получение доступа к технологиям, охраняемым Правилами международной торговли оружием — эти положения, принятые во второй половине XX века контролируют экспорт американского оборонного оборудования.

WSJ пишет на основании слов источников и документов, что две другие компании основателя Scopa пытались вести бизнес с попавшими под санкции фирмами из России, Белоруссии и Китая; именно эти контакты вызвали опасения в RTX.

Scopa уволила генерального директора, который выражал опасения по поводу санкций владельцу компании и чиновникам США.

Владелец Scopa Мохамед Аладжлан заявил, что не ведет бизнес с российскими компаниями, а дела с китайскими компаниями ограничиваются только закупкой меди, каучука и другого сырья. Он назвал решение RTX прекратить обсуждение о «поспешным, нелогичным и даже иррациональным».

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Несмотря на это, несколько других западных компаний также отказались от сотрудничества со Scopa. Среди них итальянская Beretta Defense Technologies и судостроительная компания Fincantieri. Источники WSJ отметили, что одной из причин стала обеспокоенность по поводу сотрудничества с Россией и Китаем.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
США продажа оружия оборонная промышленность Саудовская Аравия
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