В Бердянске оцепили место падения «предмета, похожего на останки ракеты»
Предмет, напоминающий ракету «Точка-У», обнаружен на побережье в Бердянске, место оцеплено полицией и взрывотехниками, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«В Бердянске полицейские оцепили место падения предмета, внешне похожего на останки ракеты. Ожидается приезд взрывотехников. Будьте внимательны и осторожны», — говорится в сообщении.
На размещенных в телеграм-канале Рогова фото видно два обломка, напоминающие головную часть и часть с двигателем от ракеты «Точка-У», они лежат на пляже у моря.
Бердянск — город на юго-востоке Запорожской области Украины. Находится примерно в 110 км к востоку от Мелитополя и в 70 км к западу от Мариуполя. Население города в прошлом году составляло 110 тыс. человек. Российское Минобороны сообщило о взятии города 27 февраля.
Ранее в пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области сообщили о двух взрывах в Мелитополе. Позже власти уточнили, что это саперы уничтожали боеприпасы. Оставшиеся из выявленных на территории города взрывоопасных предметов пообещали уничтожить в ближайшее время.
Накануне Минобороны России сообщало об ударах по ВСУ в Харьковской и Запорожской областях. Так, в Запорожской области удары были нанесены по позициям ВСУ в районах Новоселовки, Камышевахе и Доброполье. «Уничтожено до 70 украинских военнослужащих и пять единиц военной техники», — сообщило военное ведомство.