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Военная операция на Украине ,  
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Съемочная группа «ТВ Центра» пострадала при взрыве в Запорожской области

Травмы получили корреспондент телеканала и водитель машины — она перевернулась и загорелась. Пострадавший журналист предположил, что взрыв произошел в результате атаки беспилотника
Никита Васильев
Никита Васильев (Фото: NikitaVasiliev / Telegram)

Съемочная группа канала «ТВ Центр» пострадала при взрыве в Запорожской области Украины, передает получивший травму корреспондент Никита Васильев. По его словам, их машина перевернулась, пострадал также водитель. Жизни обоих пострадавших вне опасности.

«Ехали на наши позиции. Прогремел взрыв. Водитель резко ушел в сторону. Машина перевернулась. Помню, как меня вытащили, помню, как горела машина. Потом стреляли в воздух. Видимо, был беспилотник, — рассказывает Васильев.

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Не уточняется, о взрывах в каком городе идет речь.

Ранее в пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области сообщили о двух взрывах в Мелитополе. Потом власти уточнили, что это саперы уничтожали боеприпасы. Оставшиеся из выявленных на территории города взрывоопасных предметов пообещали уничтожить в ближайшее время.

В июле «ТВ Центр» сообщал, что съемочная группа канала попала под обстрел в Донецке. Тогда ассистент оператора Андрей Алексеев получил несколько осколочных ранений, его оперировали.

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Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
«ТВ Центр» телеканал взрыв съемочная группа Запорожская область
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