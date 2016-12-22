«Коммерсантъ» сообщил о заложенной в лампу бомбе при убийстве Захарченко

Взрывное устройство, которое было приведено в действие в кафе «Сепар» в Донецке, в результате чего погиб глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко, по предварительным данным, было заложено в люстру или торшер в помещении. Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщает газета «Коммерсантъ».
Для того, чтобы оно сработало, как указали собеседники издания, достаточно было позвонить по телефону. Установить бомбу таким образом, как пояснили газете источники в силовых структурах, без помощи «своих» было практически невозможно. Кафе, как указывает «Коммерсантъ», принадлежало начальнику охраны главы ДНР, в нем часто бывали высокопоставленные гости, поэтому «Сепар» тщательно охранялся.
Пособников преступления в связи с этим донецкие силовики, по данным источников газеты, ищут среди ближайшего окружения Захарченко. При этом человек, который привел взрывное устройство в действие, как полагают собеседники издания, в момент взрыва находился рядом с кафе и видел, когда Захарченко приехал на место. Звонок, который привел в действие взрывное устройство, он, по версии сотрудников донецких правоохранительных органов, сделал, как только глава ДНР вошел внутрь заведения.
Захарченко скончался в результате минно-взрывной травмы головы в больнице, куда его доставила его охрана, рассказал газете бывший министр обороны самопровозглашенной республики Игорь Стрелков. В кафе «Сепар» глава ДНР, по информации собеседников издания, приехал, чтобы помянуть Иосифа Кобзона. С ним Захарченко был лично знаком.
Глава Донецкой народной республики погиб 31 августа. Власти ДНР и российский МИД сочли случившееся в кафе «Сепар» терактом. В произошедшем они обвинили Службу безопасности Украины, однако там свою причастность к взрыву отвергли, заметив, что Захарченко мог быть убит в результате криминальных разборок или был ликвидирован спецслужбами России.
После взрыва в ДНР был объявлен план «Перехват», усилены меры безопасности и по тревоге подняты войска. Спустя несколько часов после случившегося назначенный исполняющим обязанности главы самопровозглашенной республики Дмитрий Трапезников объявил, что в ДНР задержаны несколько подозреваемых в организации взрыва. По его словам, на допросе они уже подтвердили причастность к преступлению украинской стороны. Доставленных в отделения полиции Трапезников назвал «диверсантами». Сколько именно их было он не уточнил.