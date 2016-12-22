«Коммерсантъ» сообщил о заложенной в лампу бомбе при убийстве Захарченко

Взрывное устройство находилось в лампе в кафе «Сепар», куда прибыл Захарченко. Человек, который привел его в действие, по мнению силовиков, ждал главу ДНР и в момент взрыва находился рядом с местом случившегося, выяснила газета

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Взрывное устройство, которое было приведено в действие в кафе «Сепар» в Донецке, в результате чего погиб глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко, по предварительным данным, было заложено в люстру или торшер в помещении. Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщает газета «Коммерсантъ».

Для того, чтобы оно сработало, как указали собеседники издания, достаточно было позвонить по телефону.​ Установить бомбу таким образом, как пояснили газете источники в силовых структурах, без помощи «своих» было практически невозможно. Кафе, как указывает «Коммерсантъ», принадлежало начальнику охраны главы ДНР, в нем часто бывали высокопоставленные гости, поэтому «Сепар» тщательно охранялся.

Пособников преступления в связи с этим донецкие силовики, по данным источников газеты, ищут среди ближайшего окружения Захарченко. При этом человек, который привел взрывное устройство в действие, как полагают собеседники издания, в момент взрыва находился рядом с кафе и видел, когда Захарченко приехал на место. Звонок, который привел в действие взрывное устройство, он, по версии сотрудников донецких правоохранительных органов, сделал, как только глава ДНР вошел внутрь заведения.

Захарченко скончался в результате минно-взрывной травмы головы в больнице, куда его доставила его охрана, рассказал газете бывший министр обороны самопровозглашенной республики Игорь Стрелков.​ В кафе «Сепар» глава ДНР, по информации собеседников издания, приехал, чтобы помянуть Иосифа Кобзона. С ним Захарченко был лично знаком.​

Глава Донецкой народной республики погиб 31 августа. Власти ДНР и российский МИД сочли случившееся в кафе «Сепар» терактом. В произошедшем они обвинили Службу безопасности Украины, однако там свою причастность к взрыву отвергли, заметив, что Захарченко мог быть убит в результате криминальных разборок или был ликвидирован спецслужбами России.​

После взрыва в ДНР был объявлен план «Перехват», усилены меры безопасности и по тревоге подняты войска. Спустя несколько часов после случившегося назначенный исполняющим обязанности главы самопровозглашенной республики Дмитрий Трапезников объявил, что в ДНР задержаны несколько подозреваемых в организации взрыва. По его словам, на допросе они уже подтвердили причастность к преступлению украинской стороны. Доставленных в отделения полиции Трапезников назвал «диверсантами». Сколько именно их было он не уточнил.