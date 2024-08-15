Сотрудник «Ростелекома» погиб при ударе ВСУ в Курской области

Погибший связист работал над восстановлением связи в городе Рыльске Курской области. Его напарник получил ранение и находится в больнице

Фото: Google Maps

В Курской области во время атаки украинских сил погиб связист Александр Некрасов, рассказали в Минцифры.

«Группу инженеров атаковали ВСУ, когда они вели работы по восстановлению связи в городе Рыльске. Это первый случай в ходе СВО, когда связисты становятся жертвами нападения, выполняя свой профессиональный долг», — сообщил глава ведомства Максут Шадаев.

Некрасов погиб на месте, его напарник Андрей Бариев был ранен, он находится на лечении в Курской областной клинической больнице.

В Минцифры добавили, что погибший связист работал в местном филиале «Ростелекома» более 20 лет.

После прорыва украинской армией границы в Курской области власти несколько раз сообщали об атаках на гражданских сотрудников различных служб в приграничной зоне (Рыльский район граничит с Украиной, но боевых действий там не ведется). 7 августа, как говорил врио губернатора Алексей Смирнов, украинские военные ударили дроном по машине скорой помощи около Суджи, в районе которой ведутся боевые действия до сих пор. Погибли водитель и фельдшер, еще один врач получил ранение. В приграничных районах работают более 60 бригад скорой помощи, уточнял врио.

12 августа Смирнов заявил, что в Беловском районе (там тоже фиксируется активность ВСУ) украинские силы применили химическое оружие, под обстрел попала проводившая ремонт бригада «Россетей». По его словам, энергетики укрылись в РОВД, отравления были зафиксированы также у полицейских и главы сельсовета. Все пострадавшие живы.

В результате атак ВСУ на территории области погибли 12 мирных жителей, ранены 121, в том числе десять детей, тогда же сообщал глава региона. Местные жители, покинувшие опасные зоны, говорили, что украинская армия наносила удары по гражданским автомобилям уезжавших.