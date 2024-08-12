Глава Курской области заявил о применении ВСУ химического оружия

Смирнов сообщил, что под обстрел ВСУ снарядами с химическим оружием попала бригада энергетиков, они живы, но у нескольких человек зафиксировано отравление

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В Беловском районе Курской области украинские силы применили химическое оружие, заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов на совещании с президентом Владимиром Путиным.

«Позавчера бригада «Россетей» <...> в Беловском районе попала под обстрел, причем снаряды были с химическим оружием», — рассказал он.

По его словам, энергетики укрылись в РОВД, отравления были зафиксированы также у полицейских и главы сельсовета. Все пострадавшие живы.

Врио рассказал, что в приграничье продолжают работу медики — 61 бригада, всего в регионе задействованы 108 бригад скорой помощи, также действует санавиация.

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Смирнов сообщил, что украинские силы контролируют 28 населенных пунктов, «глубина проникновения» ВСУ в регионе «составляет 12 км, ширина по фронту — 40 км». Четкой линии фронта нет, сказал он. В результате атак ВСУ на территории области погибли 12 мирных жителей, ранены — 121, в том числе десять детей. 180 тыс. человек подлежат эвакуации, 121 тыс. людей уже выехали, но не все соглашаются покидать опасные территории.

Он рассказал, что в области выкопали 40 км из 46 км противотанкового рва, по заданию Минобороны строятся 90 взводно-опорных пунктов. В рамках режима контртеррористической операции, который действует в 23:00 9 августа, размещены 40 КПП.

Путин на совещании назвал несколько целей, которые ставила Украина при атаке на Курскую область: улучшение своих переговорных позиций, остановка наступления России в Донбассе и разрушение единства российского общества. Он задался вопросом, «о каких переговорах вообще может идти речь» с теми, кто атакует мирное население.