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В ВШЭ начнут изучать военную экономику

В новом учебном году студентам НИУ ВШЭ предложат на выбор шесть новых дисциплин о военной экономике и стратегии. В вузе объяснили необходимость их изучения «сложной геополитической обстановкой» и «влиянием на развитие общества»
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

В Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) в учебном году 2024/2025 откроют шесть дисциплин по изучению военной экономики и стратегии, сообщили в пресс-службе НИУ ВШЭ.

Новые дисциплины будут преподавать на факультете мировой экономики и политики. В частности, студентам расскажут о работе военно-промышленного комплекса (ВПК) в России и за рубежом, устройстве мирового рынка вооружений, принципах разработки внешнеполитических военных стратегий, уточнили в вузе.

К числу новых дисциплин относятся:

  • «Экономика ВПК и военно-экономический анализ»;
  • «Актуальные проблемы военной экономики»;
  • «Военная экономика иностранных государств»;
  • «Тенденции развития мирового рынка вооружений»;
  • «Внешнеполитические стратегии великих держав»;
  • «Актуальные проблемы внешней стратегии в России».

Первую из них в тестовом режиме запустили в 2023/2024 году для студентов третьих и четвертых курсов. В вузе рассказали, что набор на нее составил 27 человек. С предстоящего учебного года учащимся предоставят выбор среди шести дисциплин.

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Директор Центра образовательных программ Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Артем Кузнецов объяснил необходимость этих дисциплин «сложной геополитической обстановкой, недружественными действиями ряда стран в отношении России» и другими «более фундаментальными вещами». «Военная экономика является одним из факторов, определяющих особенности международных отношений и влияющих на ключевые направления развития общества. В этих условиях есть острая потребность в ее детализированном изучении», — сказал он.

Институт мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ был открыт в 2023 году. Его возглавляет адмирал в отставке Сергей Авакянц. Он называл среди приоритетных направлений исследований «новое видение стратегического сдерживания, влияние длительного противоборства и военных действий на жизнь общества и настроения в нем, взаимодействие России со странами мирового большинства и анализ военно-политической обстановки в Центральной Азии.

29 мая замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов предложил провести демонстрационный ядерный взрыв в России либо на нейтральной территории. Он объяснил необходимость в этом мнением западных стран о том, что готовность Москвы прибегнуть к ядерному оружию в конфликте с НАТО — это блеф. «Для того чтобы доказать, что это не блеф, необходимо от заявлений переходить к практическим шагам. И наиболее недвусмысленный практический шаг, наиболее недвусмысленный сигнал, призванный продемонстрировать готовность России прибегнуть к ядерному оружию в случае возникновения прямой войны между Россией и НАТО — это демонстрационный ядерный взрыв», — утверждал Суслов.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия НИУ ВШЭ студенты обучение национальная военная стратегия факультет
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