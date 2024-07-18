 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика ,  
0 

Сергей Глазьев стал главным научным сотрудником ВШЭ

Сергей Глазьев
Сергей Глазьев (Фото: Владислав Шатило / РБК)

В списке преподавателей и сотрудников Высшей школы экономики появился Сергей Глазьев, он указан как главный научный сотрудник. Глазьев работает на факультете социальных наук и в Центре изучения стабильности и рисков.

Глазьев был советником президента в 2012-2019 годах, а в начале 1990-х — министром внешних экономических связей. Сейчас он член коллегии по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии

Какие экономические идеи выдвигал Глазьев

Еще в должности советника президента России в 2014 году Сергей Глазьев попросил Центробанк зафиксировать курс рубля и удерживать его на «разумном уровне» в течение как минимум двух-трех лет для борьбы с инфляцией. В 2016 году он призвал обложить так называемым налогом Тобина валютные операции на Московской бирже по ставке 1%, чтобы ежеквартально пополнять бюджет на 1 трлн руб. В 2020 году Глазьев предложил в рамках ЕАЭС ввести налог на обмен валюты, чтобы наказать биржевых спекулянтов, манипулирующих курсом рубля и ценами на нефть. После этого Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором раскритиковал действия Глазьева, а также попросил министерство сдерживать его информационную активность.

В 2014 году сооснователь и многолетний научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин, комментируя инициативы Глазьева, отмечал, что он является его учеником и писал у него диплом. «Я ему ставлю двойку за все его советы. С другой стороны признаю, что каждый человек в сводной стране имеет право иметь свое мнение. Но слушать его советы необязательно. Я считаю, что его советы были неправильными», — говорил Ясин.

Материал дополняется.

Главное для большого бизнеса
СберПро Исследование

Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня

СберПро Интересное

Трудности найма. Как подбирают  и удерживают производственный персонал

СберПро АПК

Как российские производители ищут путь к сердцу потребителя

СберПро Промышленность

Тренды производства  и торговли минеральными удобрениями

СберПро Интересное

Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации

СберПро Бизнес

На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности

СберПро Промышленность

Живой организм.  Кто и зачем развивает биотехнологии  в России

СберПро Интересное

Четыре кита цифровизации.  На что делают ставку компании-лидеры

СберПро Интересное

Фактор успеха.  От чего зависят результаты цифровой трансформации

СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды  в отраслях экономики

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Андрей Гатинский
Сергей Глазьев НИУ ВШЭ экономика России вузы
Материалы по теме
Глазьев предложил правительству добывать водород из недр Земли
Бизнес
Малофеев привлек Дугина, Скуратова и Глазьева для «народосбережения»
Политика
Глазьев предложил передавать предприятия ушедших компаний сотрудникам
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 июля
EUR ЦБ: 96,1 (-0,2) Инвестиции, 18:03 Курс доллара на 19 июля
USD ЦБ: 87,88 (-0,21) Инвестиции, 18:03
Смогут ли болезнь и однопартийцы заставить Байдена сняться с выборов Политика, 19:10
Сергей Глазьев стал главным научным сотрудником ВШЭ Экономика, 19:08
Агент Миранчука ответил на вопрос о возможном трансфере футболиста в MLS Спорт, 19:01
«Вертолетные деньги»: что это за термин, и как он связан с инфляцией РБК и СберИнвестиции, 19:00
Освободившийся из СИЗО генерал Попов обжаловал срок домашнего ареста Общество, 19:00
В Ростове-на-Дону произошел пожар на мебельной фабрике. Видео Общество, 18:49
Гладков сообщил о двух пострадавших при атаках дронов ВСУ Политика, 18:47
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Инженеру насосной станции Волгограда избрали домашний арест по делу о ЧП Общество, 18:35
РФС назвал лучшего арбитра сезона Спорт, 18:32
Мосбиржа назвала дату начала торгов фьючерсом на индекс IPO Инвестиции, 18:31
Захарова отказала Зеленскому в праве «диктовать» шаги России Политика, 18:29
Стрелкова доставили в колонию в Кирово-Чепецке Политика, 18:23
Стройка без барьеров: к чему ведет сокращение градостроительных процедур Дискуссионный клуб, 18:17
Как перестать покупать дорогие билеты для деловых поездок РБК и Millennium, 18:12