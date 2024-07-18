Сергей Глазьев стал главным научным сотрудником ВШЭ

Сергей Глазьев (Фото: Владислав Шатило / РБК)

В списке преподавателей и сотрудников Высшей школы экономики появился Сергей Глазьев, он указан как главный научный сотрудник. Глазьев работает на факультете социальных наук и в Центре изучения стабильности и рисков.

Глазьев был советником президента в 2012-2019 годах, а в начале 1990-х — министром внешних экономических связей. Сейчас он член коллегии по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии

Какие экономические идеи выдвигал Глазьев Еще в должности советника президента России в 2014 году Сергей Глазьев попросил Центробанк зафиксировать курс рубля и удерживать его на «разумном уровне» в течение как минимум двух-трех лет для борьбы с инфляцией. В 2016 году он призвал обложить так называемым налогом Тобина валютные операции на Московской бирже по ставке 1%, чтобы ежеквартально пополнять бюджет на 1 трлн руб. В 2020 году Глазьев предложил в рамках ЕАЭС ввести налог на обмен валюты, чтобы наказать биржевых спекулянтов, манипулирующих курсом рубля и ценами на нефть. После этого Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором раскритиковал действия Глазьева, а также попросил министерство сдерживать его информационную активность. В 2014 году сооснователь и многолетний научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин, комментируя инициативы Глазьева, отмечал, что он является его учеником и писал у него диплом. «Я ему ставлю двойку за все его советы. С другой стороны признаю, что каждый человек в сводной стране имеет право иметь свое мнение. Но слушать его советы необязательно. Я считаю, что его советы были неправильными», — говорил Ясин.

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