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Военная операция на Украине ,  
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В Глушковском районе Курской области объявили обязательную эвакуацию

Смирнов: в Глушковском районе Курской области объявлена обязательная эвакуация
Сюжет
Военная операция на Украине
В районе объявили обязательную эвакуацию, ранее там действовала только добровольная. Вечером 14 августа аналогичное решение было принято в отношении районного центра — поселка Глушково

В Глушковском районе Курской области объявлена обязательная эвакуация населения, соответствующее решение принял оперативный штаб региона, сообщил в телеграм-канале врио курского губернатора Алексей Смирнов.

«Региональным оперштабом принято решение об обязательной эвакуации всего Глушковского района. Как ранее сообщалось, координация процесса выезда местных жителей возложена на силовые структуры, местную администрацию и дружинников Курского центра «Патриот», — написал он.

Смирнов призвал жителей с пониманием отнестись к ситуации и следовать рекомендациям силовиков и местных властей.

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Фото:John Moore / Getty Images

Вечером 14 августа аналогичное решение было принято в отношении административного центра района – поселка Глушково.

Глушковский район граничит с Суджанским, где 6 августа украинские войска прорвали границу. Численность его населения по состоянию на 1 января 2022 года составляла 17,5 тыс. человек.

Ранее в муниципалитете была объявлена добровольная эвакуация, как и в других приграничных районах, а также районах, соседствующих с Курской АЭС (находится в Курчатове).

По словам Смирнова, к 12 августа под контролем ВСУ находилось 28 населенных пунктов в регионе, там оставались около 2 тыс. человек. Эвакуации подлежали 180 тыс. жителей, на тот момент уехали 121 тыс. из них.

В Курской области после начала боев ввели режим ЧС федерального значения, там и в соседних Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО). По словам замначальника Главного военно-политического управления Минобороны России, командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, к вечеру 14 августа на территорию региона зашли около 12 тыс. украинских военных. По данным Минобороны, к тому же дню с начала боев украинская сторона потеряла до 2,3 тыс. военнослужащих и около 400 единиц техники.

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