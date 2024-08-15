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Выборы президента США ,  
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Telegraph предупредила о негативном эффекте для Киева от победы Харрис

Telegraph: победа Харрис на выборах может не принести Киеву ничего хорошего
Сюжет
Выборы президента США
Победа Харрис может не принести Киеву ничего хорошего, поскольку она упустила возможности установить с Зеленским хорошие отношения, сказал источник газеты. Подход Харрис к конфликту неуверенным

Возможная победа вице-президента США Камалы Харрис на выборах главы государства может не принести позитивных перемен для Украины, пишет The Telegraph со ссылкой на неназванного бывшего помощника президента США Джо Байдена.

Одной из причин собеседник назвал личные отношения, сложившиеся между Харрис и украинским президентом Владимиром Зеленским.

«Она упустила несколько возможностей установить соответствующие отношения с Зеленским, и ее неуверенный подход к (украинскому — ред.) конфликту не сулит ничего хорошего в случае ее победы на президентских выборах», — сказал изданию собеседник.

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По мнению экс-помощника президента, Байден в период исполнения своих полномочий обладал большей уверенностью в украинским вопросе, чем Харрис.

С другой стороны, Харрис «по сути» похожа на Байдена — она «либеральный интернационалист, который поддерживает глобальные коалиции, мощное НАТО и сильную Европу», считает собеседник The Telegraph.

«Но в своем дипломатическом стиле они не могли бы быть более разными», заключил он.

О разногласиях между Зеленским и Харрис, в частности, писали американские СМИ. The Washington Post сообщила, что на Мюнхенской конференции в феврале Харрис в беседе с Зеленским попросила его воздержаться от атак на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), поскольку это, по мнению американских чиновников, может привести к повышению мировых цен на энергоносители, а также спровоцировать Россию на «агрессивное возмездие». Эта просьба разозлила украинского президента, утверждали источники издания.

Журнал Time также писал со ссылкой на собственные источники, что Харрис за неделю до начала военной операции на Украине отказалась передавать Киеву оружие и вводить санкции в отношении Москвы.

Президентские выборы пройдут в США 5 ноября. Харрис выдвинута на них кандидатом от демократов. Республиканская партия выбрала своим кандидатом бывшего американского президента Дональда Трампа.

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Харрис Камала

вице-президент США
20 октября 1964 года
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политик, президент Украины
25 января 1978 года
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