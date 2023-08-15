Украинские военные сообщили Зеленскому о проблемах из-за дронов «Ланцет»

Украинские военные заявили Зеленскому, что российские дроны приносят им много проблем, глава его офиса пообещал принять это к сведению и ответить санкциями против разработчиков БПЛА

БПЛА «Ланцет» (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Украинские военные рассказали президенту страны Владимиру Зеленскому и главе его офиса Андрею Ермаку о проблемах, которые им доставляют российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА), в первую очередь «Ланцет» и «Орлан», говорится в телеграм-канале Ермака.

«Принял к сведению. Вместе с наращиванием украинских ударных способностей должны сделать максимум для ограничения российских», — написал он.

По словам Ермака, «Ланцеты» применяются против украинской бронетехники, систем ПВО, радиолокационных станций, а «Орланы» — для разведки и корректировки огня.

Ермак указал, что выпускает БПЛА компания Zala Aero (она входит в концерн «Калашников»), против ее владельца и конструктора Александра Захарова уже были введены санкции со стороны Украины, идет работа над тем, чтобы он попал под ограничения других стран. Против юрлица ЦСТ, под которым работает компания, уже введены санкции Украины, ЕС, США и Австралии, утверждает глава офиса Зеленского.

Максимальное время полета «Ланцета» составляет 30–40 минут у версий с двумя Х-образными крыльями. Барражирующие боеприпасы «Ланцет-1» и «Ланцет-3» способны вести разведку и поражать найденную цель. Такие дроны-камикадзе способны зависать в воздухе, выжидая момент для удара, говорится на сайте «Ростеха».

«Для понимания, почему они вызывают у нас беспокойство: все, что способно повредить наше оборудование или представлять опасность для наших войск, вызывает у нас беспокойство. <...> Не будем расхваливать русских, [но] это неплохое оборудование», — объяснял советник украинского министра обороны Юрий Сак в июле.

В МВД Украины также называли эти дроны «самыми опасными» для украинской армии. Замминистра Антон Геращенко пояснил, что дальность полета аппарата (40 км) и предельная полезная нагрузка (до 3 кг) делают его эффективным средством для уничтожения артиллерии. «Ланцет», по оценкам Economist, стоит менее $50 тыс., в то время как используемые Украиной вооружения стоят гораздо больше, например, стоимость поставляемой США гаубицы М777 — около $4 млн.

Эффективность «Ланцета», а также дрона «Куб» отметил 7 августа президент Владимир Путин. По его словам, «удар мощный, любая техника, в том числе иностранного производства, не просто горит, а еще взрываются и боекомплекты». Он заявил о необходимости нарастить их производство.