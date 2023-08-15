Советник президента Нигера заявил, что тот не будет судить мятежников

Отстраненный от власти военными мятежниками в конце июля президент Нигера Мохамед Базум не будет судить руководство армии страны, когда вернется к власти. Об этом в интервью телеканалу Al Jazeera заявил его советник, имя которого не называется.

«Президент не будет отдавать под суд армейских военачальников, когда вернется к власти, во имя защиты высших интересов нации», — заверил он (цитата по ТАСС).

Также советник заявил, что Базум «не совершил никакого правонарушения, которое бы оправдывало выдвинутое против него обвинение в государственной измене». Кроме того, он подчеркнул, что «абсолютно не видит [признаков] того, что президент собирается подавать в отставку».

Переворот в Нигере произошел 26 июля, президентская гвардия захватила Мохамеда Базума, он удерживается в своей резиденции с тех пор. К мятежу присоединились и командиры армии.



США, Евросоюз и ЭКОВАС осудили действия мятежников. 30 июля соседние с Нигером африканские страны пригрозили им военной интервенцией, если Базум не будет освобожден и его власть восстановлена. Мятежники проигнорировали ультиматум ЭКОВАС и объявили о формировании нового правительства.



Они также угрожали убить свергнутого президента в случае интервенции. Накануне представитель мятежников Нигера полковник Амаду Абдрамане заявил, что Базума будут судить за государственную измену и подрыв безопасности страны.