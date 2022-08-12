Навальный получил предостережение за создание «профсоюза» в колонии

Алексей Навальный, отбывающий срок в колонии строгого режима, объявил о создании «профсоюза зэков и тюремщиков», в который пока вошел только он сам. Администрация исправительного учреждения выдала ему предостережение

Алексей Навальный (на экране) (Фото: Юрий Кочетков / ТАСС)

Отбывающий наказание в колонии строгого режима оппозиционер Алексей Навальный получил предостережение от ее администрации «за создание профсоюза», сообщается на сайте Ковровского городского суда Владимирской области.

В июне Навальный направил начальнику исправительной колонии уведомление о том, что учредил и вступил в профсоюз «Промзона». 4 августа оппозиционеру объявили предостережение «о недопустимости действий, создающих условия для совершения административного правонарушения», говорится в сообщении суда.

Навальный счел это предостережение незаконным и подал административный иск. Его передали для рассмотрения судье.

В феврале 2021 года суд назначил Навальному реальный срок по делу «Ив Роше» и отправил его в колонию общего режима в Покрове. В июне этого года оппозиционера перевели в колонию строгого режима в Мелехове Владимирской области. Это произошло в связи с тем, что в силу вступил его приговор по другому делу — о мошенничестве. Оппозиционера приговорили к девяти годам колонии строгого режима. Суд назначил ему также один год и восемь месяцев ограничения свободы и штраф 1,2 млн руб. Наказание было назначено с учетом наличия у него прошлых судимостей по делу о мошенничестве и клевете на ветерана.

Накануне, 11 августа, Навальный сообщил, что создал в колонии «профсоюз зэков и тюремщиков». Сообщение об этом появилось в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) оппозиционера.

По словам Навального, администрация считает этот профсоюз незаконным: из-за профсоюза его стали «ежедневно вызывать на дисциплинарную комиссию» и давать выговоры, а затем вручили «предостережение о готовящемся преступлении». Пока, отметил Навальный, в профсоюз входит один человек — он сам.