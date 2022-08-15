В МИДе призвали Литву прекратить игры по транзиту в Калининград
Москва призывает Вильнюс прекратить игры по вопросу транзита в Калининград и вести себя «по-взрослому», заявил в эфире телеканала «Россия 24» временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь, комментируя ситуацию вокруг Шяуляй Банка.
Он напомнил, что изначально Литва заявляла, что ответственность за расчеты по транзиту товаров в Калининградскую область через республику лежит только на банках и что государство не может обязать их принимать платежи. Однако теперь, по словам временного поверенного, банк «стучится» к властям республики, с тем чтобы «они разъяснили, как ему вести себя».
«Поэтому, конечно, призывали их тогда и [призываем] сейчас вести себя по-взрослому. Не заниматься придумками разными», — заявил Рябоконь.
По его мнению, ключевую роль в предотвращении таких ситуаций может сыграть Евросоюз, который может повлиять на принимаемые Литвой решения. «Чтобы не было этих игр, может сказать свое слово Европейский союз, у которого Литва стоит с протянутой рукой, чтобы получить очередной транш за свою русофобию», — сказал временный поверенный.
Ранее 15 августа литовский Шяуляй Банк, который проводил платежи в рамках обслуживания транзита в Калининград, прекратил операции в рублях. С сентября банк прекратит осуществлять платежи в Россию и Белоруссию в любой валюте.
В Кремле выражали надежду, что проблемы, которые могут возникнуть при транзите, можно будет решить с помощью диалога. Если же Россия наткнется на «глухую стену непонимания», потребуются «иные меры», отмечал еще в июле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Так, власти Калининградской области допустили, что если Литва не определится с платежами за железнодорожный транзит в Калининградскую область, он пойдет морем, передает «РИА Новости». «Мы надеемся, что литовские власти придут в ум и поймут, что это экономическое самоубийство», — сказал руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.
В июле Литва ограничила железнодорожный транзит подсанкционных товаров в Калининградскую область. Российские власти назвали это решение незаконным и пообещали ответные меры. Впоследствии Еврокомиссия уточнила санкции, разрешив транзит по железной дороге, но при его контроле. Помимо этого, она установила лимиты на транзит подсанкционных товаров, сообщил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. 9 августа глава Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что регион исчерпал квоты на некоторую продукцию.