Володин заявил о потере финансовой самостоятельности Украины

Ежемесячный дефицит экономики Украины составляет $5 млрд, эта страна — банкрот, заявил Володин. Ранее S&P в связи с отсрочкой платежей по внешнему долгу Украины до 2024 года снизил ее кредитный рейтинг до выборочного дефолта

Вячеслав Володин (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Украина без помощи США и Евросоюза не может выполнять обязательства перед гражданами, страна потеряла свою финансовую самостоятельность, написал в Telegram спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Украина — банкрот. Собираемые налоги формируют всего 40% бюджета страны. Больше 60% которого идут на военные расходы.

Ежемесячный дефицит — $5 млрд», — отметил он.

«Без помощи Вашингтона и Брюсселя Киев уже не может выполнять обязательства перед гражданами. Финансовую самостоятельность Украина потеряла», — добавил Володин.

На прошлой неделе Минфин Украины объявил, что иностранные кредиторы, на долю которых приходится около 75% иностранных облигаций, согласились заморозить выплаты на два года. По словам премьера Дениса Шмыгаля, это позволило сэкономить почти $6 млрд, деньги направят на стабилизацию экономики и помощь армии. Bloomberg со ссылкой на Минфин Украины уточнял, что общий объем внешней задолженности Украины составляет $19,6 млрд.

Процесс реструктуризации поддержали ключевые союзники Украины — США и Международный валютный фонд, поскольку стране нужны средства для социальных выплат и расходов на оборону.

Рейтинговое агентство и S&P в связи с отсрочкой платежей по внешнему долгу Украины понизило ее рейтинг до SD («выборочный дефолт»). «Учитывая объявленные условия реструктуризации и наши критерии, мы рассматриваем соглашение как проблемное и равнозначное дефолту», — отметили в нем.