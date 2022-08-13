Fitch и S&P сочли реструктуризацию долга Украины «равнозначной дефолту»

Международные рейтинговые агентства Fitch и S&P понизили рейтинги Украины в иностранной валюте в связи с отсрочкой платежей по внешнему долгу страны до 2024 года.

В сообщении Fitch говорится, что агентство рассматривает отсрочку как процесс обмена проблемного долга (DDE). В связи с этим долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте понижен c С («дефолт неизбежен») до RD («ограниченный дефолт»)

S&P со своей стороны понизило рейтинг Украины в иностранной валюте до SD («выборочный дефолт»). «Учитывая объявленные условия реструктуризации и наши критерии, мы рассматриваем соглашение как проблемное и равнозначное дефолту», — заявило агентство (цитата по Reuters).

Агентство указало на макроэкономический и фискальный стресс на фоне российской военной операции на Украине и снизило рейтинг страны в национальной валюте до «CCC+/C» с «B-/B». Fitch подтвердило долгосрочный РДЭ Украины в национальной валюте на уровне CCC-.

Накануне Минфин Украины объявил, что зарубежные кредиторы, на долю которых приходится около 75% иностранных облигаций, согласились заморозить выплаты на два года. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что это позволило сэкономить почти $6 млрд, деньги будут направлены на стабилизацию экономики и помощь армии.

Bloomberg со ссылкой на данные ведомства уточнял, общий объем внешней задолженности Украины составляет $19,6 млрд.

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