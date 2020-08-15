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Лукашенко заявил о почти завершенном формировании нового правительства

Он не исключил некоторые «нюансы» при формировании кабмина. По словам Лукашенко, правительство уже функционирует
Дом правительства Белоруссии, Минск
Дом правительства Белоруссии, Минск (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Новый кабинет министров Белоруссии в основном уже сформирован. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, передает агентство «БелТА».

«Может быть, будут какие-то нюансы. Я только что говорил с Романом Головченко (премьер-министр страны — РБК). Он на месте, работает, все готовы работать», — сказал Лукашенко на совещании в Минске.

Глава государства отметил, что правительство уже фактически функционирует, теперь нужно придать этому юридическую силу. В связи с этим Администрации президента необходимо оперативно подготовить соответствующий указ.

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Забастовка работников Минского автомобильного завода

По словам Лукашенко, власти за несколько месяцев предупредили граждан, что после выборов будет формироваться новое правительство.

14 августа в Минске у Дома правительства прошла протестная акция. Ее начали бастующие работники Минского тракторного завода, затем к ним на площади Независимости присоединились другие протестующие. Акция завершилась минутой молчания и обещаниями демонстрантов приходить каждый день. Они требовали с премьер-министром страны Романом Головченко.

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Фото: Татьяна Женкович / EPA / ТАСС

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Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа после завершения президентских выборов, на которых, по данным ЦИК, с результатом в 80,1% победил Лукашенко. Оппозиция с объявленными избиркомом результатами не согласна и заявляет о фальсификациях при подсчете голосов. Во время акций происходили столкновения граждан с силовиками. МВД сообщало о нескольких тысячах задержанных.

Белорусский президент отмечал, что демонстрации в республике организованы по методичкам цветных революций и координируются из-за рубежа. По его словам, если белорусы не остановят эти протесты, то они могут докатиться до России. В связи с этим Лукашенко намерен обсудить ситуацию с российским президентом Владимиром Путиным.

Автор: Михаил Котляр
Теги: Белоруссия, Александр Лукашенко, правительство
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