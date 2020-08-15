Лукашенко заявил о почти завершенном формировании нового правительства
Новый кабинет министров Белоруссии в основном уже сформирован. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, передает агентство «БелТА».
«Может быть, будут какие-то нюансы. Я только что говорил с Романом Головченко (премьер-министр страны — РБК). Он на месте, работает, все готовы работать», — сказал Лукашенко на совещании в Минске.
Глава государства отметил, что правительство уже фактически функционирует, теперь нужно придать этому юридическую силу. В связи с этим Администрации президента необходимо оперативно подготовить соответствующий указ.
По словам Лукашенко, власти за несколько месяцев предупредили граждан, что после выборов будет формироваться новое правительство.