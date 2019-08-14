Власти Москвы согласовали митинг на проспекте Сахарова 25 августа

«Мы подавали заявку на проведение 25 августа шествия от Пушкинской площади по бульварам до проспекта академика Сахарова, с установкой сцены на проспекте Сахарова, 12. Это внутренняя сторона проспекта. В ответ на нашу заявку мэрия сегодня прислала письмо, где утверждает, что якобы там нет какого-то пространства, и заявила, что готова согласовать площадку, традиционную для митингов — на внешней стороне проспекта академика Сахарова с установкой сцены на Сахарова, 9. Мы отправили письмо в мэрию, где говорим, что готовы согласиться на митинг на внутренней стороне академика Сахарова, дом 12», — объяснил он. Бойко добавил, что партия уже не планирует проводить шествие. «Либертарианская партия не является организатором несогласованных мероприятий», — сказал он.
Ранее РБК сообщал, что в мэрию подавали еще две заявки на митинг и на шествие по Москве 24 августа. Организаторами мероприятий выступили глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева, незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Александр Соловьев и координатор московского отделения «Открытой России» Татьяна Усманова. Целями этих двух акций заявлены поддержка равного доступа кандидатов к участию в выборах депутатов Мосгордумы и требования об освобождении политических заключенных.
Согласно одной из заявок, организаторы планировали шествие от Каланчевской улицы до Тургеневской площади или митинг на внешней стороне проспекта Сахарова. Предполагаемое количество участников — 100 тыс. Согласно второй заявке на 100 тыс. участников, организаторы запланировали митинг на площади Победы, на участке между Кутузовским проспектом, улицей генерала Ермолова, Поклонной улицей и Монументом Победы.
Кроме того, на рассмотрении в мэрии сейчас находятся заявки муниципальных депутатов Елены Русаковой, Григория Толкачева, Михаила Хананашвили и Юрия Зуева, которые заявили на 24 августа шествие и митинг по 1-й Тверской-Ямской и Тверской улицам. Муниципальные депутаты Андрей Морев и Елена Филина заявили митинг на Большой Якиманке, уточняет «Интерфакс». По словам Русаковой, в случае возникновения проблем с согласованием в мэрии у организаторов есть договоренность об объединении заявок.
«В случае отказа по нашим заявкам на 24 августа мы все бразды правления отдадим Либертарианской партии», — цитирует агентство главу штаба Гудкова Эльвиру Вихареву. «Будем садиться за стол переговоров и консолидировано решать, когда нам лучше провести акцию», — добавила она.
Московские власти ранее отказали в проведении еще одной акции в поддержку кандидатов в Мосгодуму в формате шествия по бульварам. Заявку на акцию в таком формате на 17 августа подавали муниципальные депутаты Илья Азар, Елена Филина и Андрей Морев. Свой отказ мэрия объяснила тем, что организаторы слишком поздно уведомили мэрию о планах провести массовое мероприятие. По закону направлять уведомление нужно не менее чем за десять дней до назначенной даты. 17 августа на проспекте Сахарова состоится митинг за честные выборы, организованный КПРФ.
В столице с конца июля проходят акции в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму. После несогласованных акций 27 июля и 3 августа были задержаны свыше 2 тыс. человек. Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел, в том числе по факту массовых беспорядков, в рамках которого арестованы 13 человек.