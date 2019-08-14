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Власти Москвы согласовали митинг на проспекте Сахарова 25 августа
Столичные власти предложили оппозиции провести митинг без шествия 25 августа. Место, на которое согласна мэрия, — проспект Академика Сахарова. В Либертарианской партии уже сказали, что готовы отказаться от марша
Фото: Андрей Любимов / РБК

Московская мэрия предложила оппозиции провести митинг 25 августа с заявленной численностью 100 тыс. человек на проспекте Академика Сахарова. Об этом сообщил первый замглавы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник, передает ТАСС

По его словам, организаторы также подавали заявку на шествие перед митингом по маршруту от Пушкинской площади до проспекта Академика Сахарова. Однако столичные власти довели до сведения организаторов «обоснованные предложения о проведении только митинга», добавил он. Такое предложение, по словам Олейника, связано с вопросами безопасности публичного мероприятия, передает «Интерфакс».

Как уточняет ТАСС, заявку на мероприятие и шествие подала незарегистрированная Либертарианская партия России. Шествие организаторы предлагали провести по московским бульварам до внутренней части проспекта Сахарова.

Председатель Либертарианской партии России Сергей Бойко сообщил РБК, что представители партии попытаются оспорить место проведения митинга.

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«Мы подавали заявку на проведение 25 августа шествия от Пушкинской площади по бульварам до проспекта академика Сахарова, с установкой сцены на проспекте Сахарова, 12. Это внутренняя сторона проспекта. В ответ на нашу заявку мэрия сегодня прислала письмо, где утверждает, что якобы там нет какого-то пространства, и заявила, что готова согласовать площадку, традиционную для митингов — на внешней стороне проспекта академика Сахарова с установкой сцены на Сахарова, 9. Мы отправили письмо в мэрию, где говорим, что готовы согласиться на митинг на внутренней стороне академика Сахарова, дом 12», — объяснил он. Бойко добавил, что партия уже не планирует проводить шествие. «Либертарианская партия не является организатором несогласованных мероприятий», — сказал он.

Ранее РБК сообщал, что в мэрию подавали еще две заявки на митинг и на шествие по Москве 24 августа. Организаторами мероприятий выступили глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева, незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Александр Соловьев и координатор московского отделения «Открытой России» Татьяна Усманова. Целями этих двух акций заявлены поддержка равного доступа кандидатов к участию в выборах депутатов Мосгордумы и требования об освобождении политических заключенных.

Согласно одной из заявок, организаторы планировали шествие от Каланчевской улицы до Тургеневской площади или митинг на внешней стороне проспекта Сахарова. Предполагаемое количество участников — 100 тыс. Согласно второй заявке на 100 тыс. участников, организаторы запланировали митинг на площади Победы, на участке между Кутузовским проспектом, улицей генерала Ермолова, Поклонной улицей и Монументом Победы.

Кроме того, на рассмотрении в мэрии сейчас находятся заявки муниципальных депутатов Елены Русаковой, Григория Толкачева, Михаила Хананашвили и Юрия Зуева, которые заявили на 24 августа шествие и митинг по 1-й Тверской-Ямской и Тверской улицам. Муниципальные депутаты Андрей Морев и Елена Филина заявили митинг на Большой Якиманке, уточняет «Интерфакс». По словам Русаковой, в случае возникновения проблем с согласованием в мэрии у организаторов есть договоренность об объединении заявок.

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«В случае отказа по нашим заявкам на 24 августа мы все бразды правления отдадим Либертарианской партии», — цитирует агентство главу штаба Гудкова Эльвиру Вихареву. «Будем садиться за стол переговоров и консолидировано решать, когда нам лучше провести акцию», — добавила она.

Московские власти ранее отказали в проведении еще одной акции в поддержку кандидатов в Мосгодуму в формате шествия по бульварам. Заявку на акцию в таком формате на 17 августа подавали муниципальные депутаты Илья Азар, Елена Филина и Андрей Морев. Свой отказ мэрия объяснила тем, что организаторы слишком поздно уведомили мэрию о планах провести массовое мероприятие. По закону направлять уведомление нужно не менее чем за десять дней до назначенной даты. 17 августа на проспекте Сахарова состоится митинг за честные выборы, организованный КПРФ.

В столице с конца июля проходят акции в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму. После несогласованных акций 27 июля и 3 августа были задержаны свыше 2 тыс. человек. Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел, в том числе по факту массовых беспорядков, в рамках которого арестованы 13 человек.

Авторы: Наталья Демченко, Любовь Порываева
Теги: митинг, мэрия Москвы, выборы в Мосгордуму
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