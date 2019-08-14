Власти Москвы согласовали митинг на проспекте Сахарова 25 августа

Столичные власти предложили оппозиции провести митинг без шествия 25 августа. Место, на которое согласна мэрия, — проспект Академика Сахарова. В Либертарианской партии уже сказали, что готовы отказаться от марша

Фото: Андрей Любимов / РБК

Московская мэрия предложила оппозиции провести митинг 25 августа с заявленной численностью 100 тыс. человек на проспекте Академика Сахарова. Об этом сообщил первый замглавы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник, передает ТАСС

По его словам, организаторы также подавали заявку на шествие перед митингом по маршруту от Пушкинской площади до проспекта Академика Сахарова. Однако столичные власти довели до сведения организаторов «обоснованные предложения о проведении только митинга», добавил он. Такое предложение, по словам Олейника, связано с вопросами безопасности публичного мероприятия, передает «Интерфакс».

Как уточняет ТАСС, заявку на мероприятие и шествие подала незарегистрированная Либертарианская партия России. Шествие организаторы предлагали провести по московским бульварам до внутренней части проспекта Сахарова.

Председатель Либертарианской партии России Сергей Бойко сообщил РБК, что представители партии попытаются оспорить место проведения митинга.