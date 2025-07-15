Фото заявления Шмыгаля на увольнение с поста премьера
Премьер Украины Денис Шмыгаль написал на имя Верховной рады заявление об увольнении. Фотографию документа он опубликовал в своем телеграм-канале. Шмыгаль занимал пост с марта 2020 года.
Заявление он сопроводил подписью с благодарностью — президенту Украины Владимиру Зеленскому и своему кабмину.
На посту главы правительства его должна сменить Юлия Свириденко. Последние четыре года она занимает должность вице-премьера по экономике.
Шмыгаль, вероятно, возглавит Минобороны Украины — его кандидатуру на этот пост уже предложил президент страны Владимир Зеленский. Сейчас пост министра обороны занимает Рустем Умеров.
Кандидатуру премьера на Украине по предложению президента утверждает Верховная рада. Она же одобряет отставку главы правительства.
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