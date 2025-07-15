Появилось фото заявления Шмыгаля на увольнение с поста премьера

Фото заявления Шмыгаля на увольнение с поста премьера

Фото: Denys_Smyhal / Telegram

Премьер Украины Денис Шмыгаль написал на имя Верховной рады заявление об увольнении. Фотографию документа он опубликовал в своем телеграм-канале. Шмыгаль занимал пост с марта 2020 года.

Заявление он сопроводил подписью с благодарностью — президенту Украины Владимиру Зеленскому и своему кабмину.

На посту главы правительства его должна сменить Юлия Свириденко. Последние четыре года она занимает должность вице-премьера по экономике.

Шмыгаль, вероятно, возглавит Минобороны Украины — его кандидатуру на этот пост уже предложил президент страны Владимир Зеленский. Сейчас пост министра обороны занимает Рустем Умеров.

Кандидатуру премьера на Украине по предложению президента утверждает Верховная рада. Она же одобряет отставку главы правительства.