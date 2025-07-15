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Депутаты одобрили ускорение заведения уголовных дел против иноагентов

Депутаты Госдумы одобрили ускорение заведения уголовных дел против иноагентов
По действующим нормам уголовная ответственность для иноагентов наступает после двух административных правонарушений в течение года. Дума приняла в первом чтении поправки в УК, убирающие оговорку о двух «административках»
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который в случае окончательного принятия ускорит наступление уголовной ответственности за определенные нарушения для иноагентов — после первого административного правонарушения, а не после двух, как сейчас, передает корреспондент РБК.

Законопроект приняли в первом чтении, «за» проголосовали 342 депутата, против — один.

Представлявший законопроект на пленарном заседании глава комитета по безопасности Василий Пискарев подчеркнул, что этот законопроект — 45-й принятый Госдумой в отношении иноагентов. Он также отметил, что действующих иноагентов сейчас 803. С 2023 по 2025 год было выписано 1620 административных протоколов по ст. 19.34 КоАП, добавил Пискарев.

Законопроект был внесен в нижнюю палату парламента 1 июля. Он вносит изменения в ст. 330.1 УК, в которой прописана ответственность за уклонение от обязанностей иноагента. Сейчас в ч. 1 статьи говорится, что уголовная ответственность за непредставление документов, необходимых для включения в реестр иноагентов, наступает после привлечения к административной ответственности за аналогичное правонарушение два раза в течение года. Законопроектом убирается оговорка о двух «административках», устанавливая таким образом однократную административную преюдицию.

Аналогичные изменения вносятся в ч. 2 ст. 330.1 УК, в которой прописана уголовная ответственность за нарушение порядка деятельности иноагентов.

По ч. 1 и ч. 2 предусмотрено наказание, начиная от штрафа в размере до 300 тыс. руб. и заканчивая лишением свободы на срок до двух лет.

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В пояснительной записке говорится, что действующий порядок привлечения к уголовной ответственности иноагентов «не в полной мере обеспечивает безопасность общественных отношений в данной сфере». Авторы сослались на данные Минюста, согласно которым более 40% лиц, включенных в реестр, не исполняют прописанные в законодательстве ограничения.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила предложенный законопроект в начале июня. Адвокат Виталий Исаков тогда разъяснял РБК, что если новые нормы будут приняты, то ответственность будет наступать, если после вступления в силу постановления о привлечении к административной ответственности «за недонесение на себя» (несообщение уполномоченным органам о нахождении под иностранным влиянием) человек не представит документы, необходимые для включения в реестр. Юрист счел потенциальные нововведения абсурдными, так как если человека включили в реестр принудительно, то необходимые документы были представлены.

Он также обращал внимание на то, что для заведения уголовного дела будет достаточно одного административного дела по статье о «нарушении порядка деятельности иностранного агента». «В условиях неправомерной практики судов по привлечению к ответственности за недонесение на самого себя такой подход разработчиков законопроекта обусловлен исключительной жестокостью, которая затмевает очевидные противоречия в тексте ч. 1 ст. 330.1 УК», — полагает адвокат.

В середине июня Госдума ужесточила административные наказания для иноагентов за нарушение требований к маркировке их материалов. Теперь штраф можно будет выписать, не только если иноагент выпустил материал без указания на статус иноагента, но и если это указание сделано с нарушением утвержденной формы. Кроме того, повышены штрафы для учредителей, руководителей или членов организации-иноагента, если они при публикации материалов не укажут, что сделали это как представители иноагента.

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