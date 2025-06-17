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Новые законы в России ,  
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Госдума ужесточила административные наказания для иноагентов

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Новые законы в России
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / РБК
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / РБК

Государственная дума ужесточила ответственность за нарушение требований к маркировке материалов, распространяемых иностранными агентами. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Законопроект принят в финальном, третьем чтении.

Теперь для организации или физического лица — иноагента наказание в виде штрафа наступает не только, если он выпустил материал без указания на статус иноагента, но также если это указание сделано с нарушением утвержденной формы. Изменения внесены в п. 4 ст. 19.34 КоАП.

Кроме того, повышены штрафы для учредителей, руководителей или членов организации-иноагента, если они при публикации материалов не укажут, что сделали это как представители иноагента. По действующему закону за это полагается штраф от 10 тыс. до 30 тыс. руб., в новой редакции ч. 5 ст. 19.34 КоАП — от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

Кроме того, закон предусматривает возможность привлекать к ответственности тех, кто нарушил порядок деятельности иноагента за пределами России в случаях, если «правонарушение направлено против интересов Российской Федерации», а также если нарушитель не был привлечен к ответственности в другой стране.

Иноагентам предложили запретить учреждать СМИ и книжные издательства
Политика
Фото:Михаил Метцель / ТАСС

Иноагент (иностранный агент) — это человек или организация, которые, по мнению властей, получают поддержку из-за рубежа и при этом способны влиять на общественное мнение или политическую ситуацию в стране.

В российском законодательстве это понятие впервые появилось в 2012 году в отношении некоммерческих организаций. С 2017 года иноагентами стали признавать СМИ, с 2019 года — физических лиц, с 2020 года — незарегистрированные общественные объединения.

Законодательство содержит ряд запретов и ограничений в отношении иноагентов и постоянно ужесточается. В частности, иноагенты не могут получать государственное финансирование, вести просветительскую деятельность среди несовершеннолетних, должны регулярно отчитываться о деятельности и доходах.

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Александра Озерова
иноагенты ограничения Госдума штраф запрет
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