Госдума ужесточила административные наказания для иноагентов
Государственная дума ужесточила ответственность за нарушение требований к маркировке материалов, распространяемых иностранными агентами. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Законопроект принят в финальном, третьем чтении.
Теперь для организации или физического лица — иноагента наказание в виде штрафа наступает не только, если он выпустил материал без указания на статус иноагента, но также если это указание сделано с нарушением утвержденной формы. Изменения внесены в п. 4 ст. 19.34 КоАП.
Кроме того, повышены штрафы для учредителей, руководителей или членов организации-иноагента, если они при публикации материалов не укажут, что сделали это как представители иноагента. По действующему закону за это полагается штраф от 10 тыс. до 30 тыс. руб., в новой редакции ч. 5 ст. 19.34 КоАП — от 30 тыс. до 50 тыс. руб.
Кроме того, закон предусматривает возможность привлекать к ответственности тех, кто нарушил порядок деятельности иноагента за пределами России в случаях, если «правонарушение направлено против интересов Российской Федерации», а также если нарушитель не был привлечен к ответственности в другой стране.
Иноагент (иностранный агент) — это человек или организация, которые, по мнению властей, получают поддержку из-за рубежа и при этом способны влиять на общественное мнение или политическую ситуацию в стране.
В российском законодательстве это понятие впервые появилось в 2012 году в отношении некоммерческих организаций. С 2017 года иноагентами стали признавать СМИ, с 2019 года — физических лиц, с 2020 года — незарегистрированные общественные объединения.
Законодательство содержит ряд запретов и ограничений в отношении иноагентов и постоянно ужесточается. В частности, иноагенты не могут получать государственное финансирование, вести просветительскую деятельность среди несовершеннолетних, должны регулярно отчитываться о деятельности и доходах.
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