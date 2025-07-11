Минюст признал иноагентом соратника Немцова
Российский Минюст расширил список иноагентов. Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства.
В перечень включены:
- Павел Елизаров, соратник Бориса Немцова;
- блогер Дарья Литвишко;
- журналист, один из авторов «Новой газеты» Валерий Поташов;
- соосновательница «Фонда Свободная Якутия» (признан иноагентом) Раиса Зубарева;
- блогер Николай Росов;
- общественное движение «Наш выход».
Внесенные в перечень распространяли недостоверную информацию о решениях и действиях российских органов власти, принимали участие в создании и распространении материалов иноагентов, а также выступали против военной операции на Украине, говорится в сообщении Минюста.
Зубарева также призывала к действиям, которые могут привести к нарушению территориальной целостности России, отметил Минюст. Она, Литвишко и Елизаров проживают за пределами страны, говорится в заявлении.
Поташов участвовал в создании сообщений и материалов организации, включенной в перечень нежелательных (такой статус Минюст присвоил изданию «Новая газета. Европа»).
Три дня назад к Поташову с обыском приходили силовики. Сотрудники ФСБ обыскали его квартиру и дачу в рамках дела «Револьт-центра». Журналиста доставили в отдел полиции, но позже отпустили. Это был второй обыск у Поташова в течение года.
Павел Елизаров — программист и политический активист, блогер. В 2012 году покинул Россию.
Зубарева — активистка и сооснователь «Фонда Свободная Якутия», выступает за отделение Якутии от России. В январе 2024 года она сообщила о возбуждении против нее уголовного дела, не уточнив, по какой статье.
Литвишко — YouTube-блогер, ведущая шоу на канале «РЗВРТ».
Движение «Наш выход» называет своей целью поиск и возвращение российских военнослужащих. Минюст отметил, что оно сотрудничало с нежелательными организациями, а один из основателей движения внесен в список иностранных агентов. «Кроме того, руководитель движения участвует в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами», — указано в сообщении Минюста.
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