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Минюст признал иноагентом соратника Немцова

В список иноагентов попал бывший соратник Немцова Павел Елизаров. Также в список внесли блогеров Николая Росова и Дарью Литвишко, журналиста Поташова, соосновательницу «Свободной Якутии» Зубареву и движение «Наш выход»
Павел Елизаров
Павел Елизаров (Фото: pelizarov / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Российский Минюст расширил список иноагентов. Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства.

В перечень включены:

  • Павел Елизаров, соратник Бориса Немцова;
  • блогер Дарья Литвишко;
  • журналист, один из авторов «Новой газеты» Валерий Поташов;
  • соосновательница «Фонда Свободная Якутия» (признан иноагентом) Раиса Зубарева;
  • блогер Николай Росов;
  • общественное движение «Наш выход».

Внесенные в перечень распространяли недостоверную информацию о решениях и действиях российских органов власти, принимали участие в создании и распространении материалов иноагентов, а также выступали против военной операции на Украине, говорится в сообщении Минюста.

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Зубарева также призывала к действиям, которые могут привести к нарушению территориальной целостности России, отметил Минюст. Она, Литвишко и Елизаров проживают за пределами страны, говорится в заявлении.

Поташов участвовал в создании сообщений и материалов организации, включенной в перечень нежелательных (такой статус Минюст присвоил изданию «Новая газета. Европа»).

Три дня назад к Поташову с обыском приходили силовики. Сотрудники ФСБ обыскали его квартиру и дачу в рамках дела «Револьт-центра». Журналиста доставили в отдел полиции, но позже отпустили. Это был второй обыск у Поташова в течение года.

Павел Елизаров — программист и политический активист, блогер. В 2012 году покинул Россию.

Зубарева — активистка и сооснователь «Фонда Свободная Якутия», выступает за отделение Якутии от России. В январе 2024 года она сообщила о возбуждении против нее уголовного дела, не уточнив, по какой статье.

Литвишко — YouTube-блогер, ведущая шоу на канале «РЗВРТ».

Движение «Наш выход» называет своей целью поиск и возвращение российских военнослужащих. Минюст отметил, что оно сотрудничало с нежелательными организациями, а один из основателей движения внесен в список иностранных агентов. «Кроме того, руководитель движения участвует в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами», — указано в сообщении Минюста.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
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