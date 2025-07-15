Посол заявил о запугивании российских дипломатов в Дании
Посол России в Копенгагене Владимир Барбин заявил в интервью «РИА Новости» о случаях запугивания дипломатов в Дании и «распространения в их адрес инсинуаций».
Со слов Барбина, есть случаи незаконного проникновения в их квартиры, оскорблений и прямых угроз.
«Нормальная дипломатическая работа в настоящее время в Дании невозможна», — добавил Барбин, заявив, что «посольство находится в изоляции со стороны датских властей».
13 июля МИД России и Белоруссии выпустили совместный отчет, в котором говорилось об ухудшении «правового положения российских соотечественников в Дании». Согласно докладу, в 2024 году российские граждане и соотечественники сталкивались в этой стране «с ущемлением своих прав, подвергались психологическому и другим формам давления». Также, по данным министерств, были зафиксированы случаи вандализма в отношении зданий посольства России и Российского центра науки и культуры в Копенгагене.
Барбин не первый российский посол, который жалуется на положение дипломатов в европейских странах. В конце мая глава дипмиссии в Швеции Сергей Беляев заявил о попытках психологического давления на сотрудников и рассказал об атаках дронов на здания посольства.
Один из последних случаев произошел 5 июля: тогда беспилотник сбросил пакет с краской на торговое представительство в Стокгольме. Российские дипломаты заявили Швеции протест и потребовали от властей страны провести расследование.
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