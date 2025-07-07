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Политика ,  
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Россия заявила протест Швеции из-за атаки БПЛА на торгпредство

МИД заявил протест Швеции из-за атаки БПЛА краской на торгпредство в Стокгольме
Йорген&nbsp;Седерберг
Йорген Седерберг (Фото: Kungl Krigsvetenskapsakademien)

МИД России заявил решительный протест временному поверенному в делах Швеции в России во время его вызова на Смоленскую площадь, сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

«Потребовали... неукоснительного соблюдения обязательств по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, призвали к принятию исчерпывающих мер по установлению злоумышленников, стоящих за систематическими нападениями на российские загранучреждения в Швеции, и привлечению их к ответственности», — говорится в сообщении МИДа.

Шведского дипломата Йоргена Седерберга вызвали в российский МИД утром 7 июля. Российское торгпредство в Швеции вновь подверглось атаке с применением дрона 5 июля — на его территорию был сброшен пакет с краской.

На торгпредство России в Швеции вновь сбросили с дрона пакет с краской
Политика
Фото:Торговое представительство Российской Федерации в Королевстве Швеция

Еще один подобный инцидент произошел 17 июня — дрон сбросил краску у входа в здание. В посольстве России заявили тогда, что торгпредство входит в состав дипломатической миссии и обладает соответствующим иммунитетом по Венской конвенции.

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Теги
Швеция Россия-Швеция МИД дипломатия
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