Россия заявила протест Швеции из-за атаки БПЛА на торгпредство

Йорген Седерберг (Фото: Kungl Krigsvetenskapsakademien)

МИД России заявил решительный протест временному поверенному в делах Швеции в России во время его вызова на Смоленскую площадь, сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

«Потребовали... неукоснительного соблюдения обязательств по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, призвали к принятию исчерпывающих мер по установлению злоумышленников, стоящих за систематическими нападениями на российские загранучреждения в Швеции, и привлечению их к ответственности», — говорится в сообщении МИДа.

Шведского дипломата Йоргена Седерберга вызвали в российский МИД утром 7 июля. Российское торгпредство в Швеции вновь подверглось атаке с применением дрона 5 июля — на его территорию был сброшен пакет с краской.

Еще один подобный инцидент произошел 17 июня — дрон сбросил краску у входа в здание. В посольстве России заявили тогда, что торгпредство входит в состав дипломатической миссии и обладает соответствующим иммунитетом по Венской конвенции.