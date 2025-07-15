В Хабаровске ФСБ задержала двух иностранцев за финансирование террористов
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Хабаровске двух иностранцев за финансирование группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России). Об этом сообщили в управлении ФСБ России по Хабаровскому краю, передает ТАСС.
Задержанные спонсировали «Хайят Тахрир аш-Шам» с целью подготовки и осуществления участниками группы террористической деятельности, отметили в ФСБ.
Силовики обнаружили и изъяли платежные инструменты и средства коммуникации, при помощи которых обвиняемые поддерживали связь с представителями «Хайят Тахрир аш-Шам». Было возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 Уголовного кодекса — содействие террористической деятельности.
Накануне, 14 июля, ФСБ опубликовала видеозапись уничтожения мужчины в Тюмени — преступник готовил теракт и оказал сопротивление при задержании.
По информации службы, россиянин 1987 года рождения был завербован украинскими спецслужбами. Он планировал совершить теракт против военнослужащего Минобороны России.
Для подготовки диверсии он извлек взрывное устройство из подготовленного заранее схрона. При ликвидации преступника никто из силовиков и местных жителей не пострадал.
Читайте РБК в Telegram.
Дмитриев рассказал о перспективах диалога России и США
ЕС начал запаздывать с заполнением хранилищ газа к зиме
Умер режиссер первых сезонов «Каменской» Юрий Мороз
Reuters: ЕС намерен предотвратить введение новых пошлин США
Зеленский предложил Свириденко возглавить правительство Украины
В Санкт-Петербурге сожгли более 500 кг кокаина на миллиард рублей
Министр обороны Германии заявил о готовности «убивать российских солдат» в случае войны
В Сочи туристы устроили драку из-за акции. Видео
Трамп назвал условие ввода санкций против России через 50 дней
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов