В Хабаровске ФСБ задержала двух иностранцев за финансирование террористов

В Хабаровске сотрудники ФСБ задержали двух иностранных граждан за финансирование запрещенной в России группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»

Фото: Вадим Ахметов/URA.RU/ТАСС

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Хабаровске двух иностранцев за финансирование группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России). Об этом сообщили в управлении ФСБ России по Хабаровскому краю, передает ТАСС.

Задержанные спонсировали «Хайят Тахрир аш-Шам» с целью подготовки и осуществления участниками группы террористической деятельности, отметили в ФСБ.

Силовики обнаружили и изъяли платежные инструменты и средства коммуникации, при помощи которых обвиняемые поддерживали связь с представителями «Хайят Тахрир аш-Шам». Было возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 Уголовного кодекса — содействие террористической деятельности.

Накануне, 14 июля, ФСБ опубликовала видеозапись уничтожения мужчины в Тюмени — преступник готовил теракт и оказал сопротивление при задержании.

По информации службы, россиянин 1987 года рождения был завербован украинскими спецслужбами. Он планировал совершить теракт против военнослужащего Минобороны России.

Для подготовки диверсии он извлек взрывное устройство из подготовленного заранее схрона. При ликвидации преступника никто из силовиков и местных жителей не пострадал.