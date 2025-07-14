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Военная операция на Украине ,  
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ФСБ показала кадры уничтожения готовившего теракт агента Украины. Видео

ФСБ показала кадры уничтожения готовившего теракт агента Украины
Сюжет
Военная операция на Украине

ФСБ показала кадры уничтожения готовившего теракт агента Украины. Видео
Video

ФСБ опубликовала видеозапись уничтожения мужчины в Тюмени — преступник готовил теракт и оказал сопротивление при задержании.

На видео показано, как машина злоумышленника останавливается посреди дороги, мужчина выходит из салона и уходит в лес. На следующих кадрах к автомобилю подъезжают сотрудники правоохранительных органов и приказывают преступнику поднять руки вверх. Мужчина оказал сопротивление — сначала бросил в силовиков гранату, затем открыл по ним огонь. Силовики открыли ответный огонь и нейтрализовали злоумышленника.

Также на видео показаны изъятые предметы: пистолет, пакет с взрывчаткой и две чеки от гранат.

ФСБ отчиталась об уничтожении готовившего теракт агента Украины
Политика
Фото:Вадим Ахметов / URA.ru / Global Look Press

По информации ведомства, россиянин 1987 года рождения был завербован украинскими спецслужбами. Он планировал совершить теракт против военнослужащего Минобороны России.

Для подготовки диверсии он извлек взрывное устройство из подготовленного заранее схрона. При ликвидации преступника никто из силовиков и местных жителей не пострадал.

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Теги
Александра Озерова
ФСБ Тюмень теракт ликвидация
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