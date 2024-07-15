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Политика ,  
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В Лондоне решили усилить меры безопасности перед выступлением Карла III

The Standard узнала об усилении безопасности Карла III после покушения на Трампа
17 июля в центре Лондона пройдет церемония открытия первой сессии нового парламента, где выступит король Карл III. The Standard пишет об усилении мер безопасности, в том числе размещении снайперов, на фоне покушения на Трампа
Карл III
Карл III (Фото: Dan Kitwood / Getty Images)

В центре Лондона усилят меры безопасности перед торжественной церемонией открытия первой сессии нового парламента 17 июля, на которой выступит король Великобритании Карл III, пишет газета The Standard. По данным издания, поводом стало недавнее покушение на экс-президента США Дональда Трампа.

В частности, на крышах Уайтхолла разместят снайперов, а порядок на ближайших улицах будут обеспечивать сотни полицейских, «в том числе в штатском».

Церемония открытия парламента — ежегодное мероприятие в Великобритании. Оно проходит в Палате лордов в Вестминстерском дворце. По традиции монарх прибывает сюда в карете из Букингемского дворца. Оба здания, а также дворец Уайтхолл расположены в самом центре Лондона.

13 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании произошло покушение на Дональда Трампа. 20-летний Томас Мэттью Крукс открыл огонь с крыши сарая, расположенного примерно в 120 м от сцены, где выступал республиканец. Погиб один зритель, еще двое получили ранения. Пуля пробила правое ухо Трампа. Нападавшего ликвидировали, его мотивы выясняют.

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Персоны
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Великобритания Лондон США Карл III Дональд Трамп меры безопасности снайперы
Карл III Виндзор фото

Карл III Виндзор

Король Великобритании
14 ноября 1948 года
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