В Лондоне решили усилить меры безопасности перед выступлением Карла III
В центре Лондона усилят меры безопасности перед торжественной церемонией открытия первой сессии нового парламента 17 июля, на которой выступит король Великобритании Карл III, пишет газета The Standard. По данным издания, поводом стало недавнее покушение на экс-президента США Дональда Трампа.
В частности, на крышах Уайтхолла разместят снайперов, а порядок на ближайших улицах будут обеспечивать сотни полицейских, «в том числе в штатском».
Церемония открытия парламента — ежегодное мероприятие в Великобритании. Оно проходит в Палате лордов в Вестминстерском дворце. По традиции монарх прибывает сюда в карете из Букингемского дворца. Оба здания, а также дворец Уайтхолл расположены в самом центре Лондона.
13 июля во время предвыборного митинга в Пенсильвании произошло покушение на Дональда Трампа. 20-летний Томас Мэттью Крукс открыл огонь с крыши сарая, расположенного примерно в 120 м от сцены, где выступал республиканец. Погиб один зритель, еще двое получили ранения. Пуля пробила правое ухо Трампа. Нападавшего ликвидировали, его мотивы выясняют.
Действующий президент США Джо Байден и многие мировые лидеры осудили произошедшее. Трамп поблагодарил за поддержку американцев и пообещал «остаться стойким и непокорным».
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