Рособоронэкспорт исключил срыв поставок ЗРК С-400 Индии

Зенитно ракетный комплекс С-400 «Триумф» (Фото: Антон Белицкий / ТАСС)

Зенитно-ракетные комплексы С-400 передают Индии из России в согласованные сторонами сроки, заявил «РИА Новости» гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев, комментируя сообщения о срывах поставок.

«Контракт исполняется в сроки, установленные по согласованию сторон», — сказал Михеев в ходе выставки вооружений World Defense Show в Саудовской Аравии.

О том, что в марте 2023 года руководство ВВС Индии сообщило комитету парламента по обороне о срыве поставок С-400 из России, писало издание The Economic Times.

Россия и Индия заключили контракт на поставку пяти С-400 в 2018 году. Сумма соглашения составила $5,4 млрд. Рособоронэкспорт передал Индии три ЗРК, две установки развернули на восточной и западной границах страны.