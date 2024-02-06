Рособоронэкспорт исключил срыв поставок ЗРК С-400 Индии
Зенитно-ракетные комплексы С-400 передают Индии из России в согласованные сторонами сроки, заявил «РИА Новости» гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев, комментируя сообщения о срывах поставок.
«Контракт исполняется в сроки, установленные по согласованию сторон», — сказал Михеев в ходе выставки вооружений World Defense Show в Саудовской Аравии.
О том, что в марте 2023 года руководство ВВС Индии сообщило комитету парламента по обороне о срыве поставок С-400 из России, писало издание The Economic Times.
Россия и Индия заключили контракт на поставку пяти С-400 в 2018 году. Сумма соглашения составила $5,4 млрд. Рособоронэкспорт передал Индии три ЗРК, две установки развернули на восточной и западной границах страны.
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