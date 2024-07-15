В Орловской области вывели из строя украинский дрон

Над территорией Орловской области нейтрализовали украинский беспилотник, сообщил глава региона Андрей Клычков в телеграм-канале.

Дрон обезвредили средствами радиолокационной борьбы, отметил Клычков.

«Пострадавших и повреждений нет. На месте происшествия работают оперативные службы», — написал губернатор.

Власти Орловской области периодически сообщают об атаках на регион БПЛА Вооруженных сил Украины.

20 июня в Покровском районе региона сбили дрон реактивного типа с помощью средств радиоэлектронной борьбы. О пострадавших и разрушениях не сообщали. В конце мая украинские беспилотники атаковали АЗС в городе Ливны на юго-востоке Орловской области. В результате один человек погиб, еще трое получили ранения.