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Военная операция на Украине ,  
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В Орловской области вывели из строя украинский дрон

Сюжет
Военная операция на Украине

Над территорией Орловской области нейтрализовали украинский беспилотник, сообщил глава региона Андрей Клычков в телеграм-канале.

Дрон обезвредили средствами радиолокационной борьбы, отметил Клычков.

«Пострадавших и повреждений нет. На месте происшествия работают оперативные службы», — написал губернатор.

Над Орловской областью сбили дрон реактивного типа
Политика
Фото:Global Look Press

Власти Орловской области периодически сообщают об атаках на регион БПЛА Вооруженных сил Украины.

20 июня в Покровском районе региона сбили дрон реактивного типа с помощью средств радиоэлектронной борьбы. О пострадавших и разрушениях не сообщали. В конце мая украинские беспилотники атаковали АЗС в городе Ливны на юго-востоке Орловской области. В результате один человек погиб, еще трое получили ранения.

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Теги
Орловская область беспилотники Военная операция на Украине РЭБ
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