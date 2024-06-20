Над Орловской областью сбили дрон реактивного типа

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В Покровском районе Орловской области ночью сбили дрон реактивного типа с помощью средств радиоэлектронной борьбы, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Андрей Клычков.

«Пострадавших и разрушений нет. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы и правоохранительные органы», — написал Клычков.

Минобороны России отчитывалось об уничтожении 15 беспилотников за ночь: шести — над Адыгеей, трех — над Брянской областью, трех — над Краснодарским краем и по одному — над Ростовской, Белгородской и Орловской областями.

В мае 2024 года украинские беспилотники атаковали топливно-заправочную станцию в городе Ливны Орловской области. Из-за массированной атаки БПЛА погиб водитель областной пожарной части, еще три сотрудника служб пострадали.