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Военная операция на Украине ,  
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Над Орловской областью сбили дрон реактивного типа

Клычков: над Орловской областью сбили дрон реактивного типа
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

В Покровском районе Орловской области ночью сбили дрон реактивного типа с помощью средств радиоэлектронной борьбы, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Андрей Клычков.

«Пострадавших и разрушений нет. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы и правоохранительные органы», — написал Клычков.

Минобороны России отчитывалось об уничтожении 15 беспилотников за ночь: шести — над Адыгеей, трех — над Брянской областью, трех — над Краснодарским краем и по одному — над Ростовской, Белгородской и Орловской областями.

В мае 2024 года украинские беспилотники атаковали топливно-заправочную станцию в городе Ливны Орловской области. Из-за массированной атаки БПЛА погиб водитель областной пожарной части, еще три сотрудника служб пострадали.

Над Орловской областью сбили беспилотник
Политика
Фото:Александр Полегенько / ТАСС

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Теги
Андрей Клычков Орловская область ПВО дроны

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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