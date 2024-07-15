Суд в Москве заочно арестовал экс-главу СБУ и секретаря СНБО Украины

Литвиненко и Наливайченко заочно арестовали на два месяца по обвинению в совершении военных преступлений. Обоим вменяют ч. 1 ст. 356 УК — применение запрещенных средств и методов ведения войны, по которой грозит до 20 лет

Валентин Наливайченко (Фото: Александр Максименко / РИА Новости)

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александра Литвиненко и экс-главу Службы безопасности страны (СБУ) Валентина Наливайченко (внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга) по обвинению в совершении военных преступлений, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Наливайченко арестовали по делу о применении запрещенных средств и методов ведения войны (ч. 1 ст. 356 УК), сообщили в суде. Он арестован на два месяца, срок будет отсчитываться с момента его экстрадиции или задержания на территории России. В мае российское МВД объявило его в розыск.

По статье, которую вменяют Наливайченко, может грозить до 20 лет лишения свободы.

Литвиненко вменяют ту же статью. Он также арестован на два месяца и объявлен в международный розыск.

СК полагает, что на заседании с участием Литвиненко, когда он еще был заместителем секретаря СНБО (2014–2019), было принято решение о начале проведения операции на юго-востоке Украины. Наливайченко вменяют «общее руководство» операцией, в ходе которой «производились обстрелы населенных пунктов, были ранены и погибли более тысячи человек.

Литвиненко с апреля 2014 года до августа 2019 года работал заместителем секретаря СНБО, а в июле 2021 года стал главой внешней разведки. В марте президент Украины Владимир Зеленский назначил его секретарем СНБО вместо Алексея Данилова.

Наливайченко возглавлял СБУ в 2006–2009, 2009–2010 и 2014–2015 годах. В конце 2014-го российский Следственный комитет возбудил против него уголовное дело сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса: клевета, организация применения запрещенных средств и методов ведения войны, воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста, похищение человека (ч. 2, 3, 5 ст. 128-1, ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 356, ч. 3 ст. 144, п. «а» ч. 3 ст. 126 УК), наказание по которым может достигать 20 лет заключения.

В апреле 2022 года глава ведомства Александр Бастрыкин поручил завести в отношении Наливайченко дело за угрозу убийством. По данным СК, в эфире одного из украинских телеканалов тот сказал: если российских военных по завершении боевых действий не получится привлечь к уголовной ответственности, «то их необходимо уничтожить, где бы они ни находились». СК в своем сообщении не называл конкретную статью УК. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью — это ст. 119, ч. 2 которой (по мотивам национальной вражды) предусматривает до пяти лет лишения свободы.