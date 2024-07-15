 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Суд в Москве заочно арестовал экс-главу СБУ и секретаря СНБО Украины

Литвиненко и Наливайченко заочно арестовали на два месяца по обвинению в совершении военных преступлений. Обоим вменяют ч. 1 ст. 356 УК — применение запрещенных средств и методов ведения войны, по которой грозит до 20 лет
Валентин Наливайченко
Валентин Наливайченко (Фото: Александр Максименко / РИА Новости)

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александра Литвиненко и экс-главу Службы безопасности страны (СБУ) Валентина Наливайченко (внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга) по обвинению в совершении военных преступлений, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Наливайченко арестовали по делу о применении запрещенных средств и методов ведения войны (ч. 1 ст. 356 УК), сообщили в суде. Он арестован на два месяца, срок будет отсчитываться с момента его экстрадиции или задержания на территории России. В мае российское МВД объявило его в розыск.

По статье, которую вменяют Наливайченко, может грозить до 20 лет лишения свободы.

Телеведущую Татьяну Лазареву заочно арестовали
Политика
Татьяна Лазарева

Литвиненко вменяют ту же статью. Он также арестован на два месяца и объявлен в международный розыск.

СК полагает, что на заседании с участием Литвиненко, когда он еще был заместителем секретаря СНБО (2014–2019), было принято решение о начале проведения операции на юго-востоке Украины. Наливайченко вменяют «общее руководство» операцией, в ходе которой «производились обстрелы населенных пунктов, были ранены и погибли более тысячи человек.

Литвиненко с апреля 2014 года до августа 2019 года работал заместителем секретаря СНБО, а в июле 2021 года стал главой внешней разведки. В марте президент Украины Владимир Зеленский назначил его секретарем СНБО вместо Алексея Данилова.

Наливайченко возглавлял СБУ в 2006–2009, 2009–2010 и 2014–2015 годах. В конце 2014-го российский Следственный комитет возбудил против него уголовное дело сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса: клевета, организация применения запрещенных средств и методов ведения войны, воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста, похищение человека (ч. 2, 3, 5 ст. 128-1, ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 356, ч. 3 ст. 144, п. «а» ч. 3 ст. 126 УК), наказание по которым может достигать 20 лет заключения.

В апреле 2022 года глава ведомства Александр Бастрыкин поручил завести в отношении Наливайченко дело за угрозу убийством. По данным СК, в эфире одного из украинских телеканалов тот сказал: если российских военных по завершении боевых действий не получится привлечь к уголовной ответственности, «то их необходимо уничтожить, где бы они ни находились». СК в своем сообщении не называл конкретную статью УК. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью — это ст. 119, ч. 2 которой (по мотивам национальной вражды) предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Главное для большого бизнеса
СберПро Исследование

Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня

СберПро Интересное

Трудности найма. Как подбирают  и удерживают производственный персонал

СберПро АПК

Как российские производители ищут путь к сердцу потребителя

СберПро Промышленность

Тренды производства  и торговли минеральными удобрениями

СберПро Интересное

Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации

СберПро Бизнес

На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности

СберПро Промышленность

Живой организм.  Кто и зачем развивает биотехнологии  в России

СберПро Интересное

Четыре кита цифровизации.  На что делают ставку компании-лидеры

СберПро Интересное

Фактор успеха.  От чего зависят результаты цифровой трансформации

СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды  в отраслях экономики

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина, Ольга Ваганова Ольга Ваганова
Валентин Наливайченко Александр Литвиненко заочный арест военные преступления СБУ СНБО новости
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 июля
EUR ЦБ: 95,76 (+0,08) Инвестиции, 12 июл, 17:49 Курс доллара на 13 июля
USD ЦБ: 87,74 (-0,25) Инвестиции, 12 июл, 17:49
Суд заочно приговорил журналистку Машу Гессен к 8 годам по делу о фейках Политика, 13:10
Томас Мюллер попрощался со сборной Германии Спорт, 13:07
«Клиент ждет скидку»: какие персональные акции в ретейле приносят прибыль Pro, 13:06
В Амурской области ввели денежные выплаты за данные о пьяных водителях Общество, 12:59
Маск обвинил в покушении на Трампа Секретную службу США Политика, 12:52
Лежавшие 12 лет биткоины перевели на новый кошелек с прибылью в $60 млн Крипто, 12:48
Гладков поручил ввести компенсацию за аренду жителям приграничных сел Политика, 12:46
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
На премии российским призерам Игр БРИКС выделили более ₽274 млн Спорт, 12:45
Какой подвох может ждать при проверке компании на благонадежность Pro, 12:42
SCMP сообщила о просьбе Польши к Китаю надавить на Минск из-за мигрантов Политика, 12:40
Как в Испании отпраздновали победу на Евро-2024. Фоторепортаж Спорт, 12:38
Сырский выехал проверить 59-ю мотопехотную бригаду из-за больших потерь Политика, 12:32
Эволюция роста: по какому пути идет российская инвестиционная отрасль Отрасли, 12:30
Орбан отправил всем лидерам стран ЕС свой план урегулирования на Украине Политика, 12:28