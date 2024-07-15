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Война Израиля с ХАМАС ,  
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ХАМАС заявил о новых условиях Нетаньяху по перемирию

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Нетаньяху не комментировал заявления ХАМАС. Агентство AFP писало о решении палестинской группировки выйти из переговоров из-за удара Израиля по району Аль-Маваси, но движение это не подтвердило
Фото: Amir Levy / Getty Images
Фото: Amir Levy / Getty Images

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания заявил, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху выдвинул новые условия по прекращению огня в секторе Газа, сообщается в телеграм-канале палестинской группировки. В Израиле это пока не комментировали.

Хания в воскресенье, 14 июля, поговорил по телефону с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и заявил ему, что условия, которые «не фигурировали в предложениях сторон, передававшихся через посредников», Нетаньяху озвучил «в ходе своих недавних заявлений».

«Это подтверждает, что Нетаньяху хочет продолжить [боевые действия] и эскалировать ситуацию, а не достичь соглашения», — утверждает он.

Нетаньяху ранее не раз говорил, что война с ХАМАС, начавшаяся после нападения боевиков на Израиль в прошлом октябре, не закончится, пока не будет уничтожен военный и политический потенциал группировки, и не будут освобождены все заложники.

Reuters сообщил о частичном отступлении Израиля из Газы
Политика
Фото:Ohad Zwigenberg / Reuters

В начале июля глава израильской спецслужбы Моссад Давид Барнеа обсуждал в Дохе с властями Катара новое предложение ХАМАС по прекращению боевых действий и освобождению заложников; министр обороны Йоав Галант рассказал родственникам захваченных людей, что Израиль «как никогда близок» к заключению сделки по освобождению их близких из плена ХАМАС.

14 июля AFP со ссылкой на высокопоставленного представителя палестинской группировки сообщило об их решении выйти из переговоров после удара Израиля по району Аль-Маваси на юге сектора Газа, в результате которого, по данным местных властей, по меньшей мере 90 человек погибли и около 300 получили ранения. ЦАХАЛ заявляла, что в этом районе скрывались два высокопоставленных террориста ХАМАС - командир боевого крыла Мухаммед Дейфи и руководитель бригады Хан-Юнис Рафаа Саламе, а также другие боевики. Израильские военные позже подтвердили ликвидацию Саламе, заявив, что он «был одним из вдохновителей" атаки  7 октября.

Представитель ХАМАС Иззат ар-Ришк не подтвердил данные AFP о выходе группировки из переговоров, заявив, что сообщение агентства "не имеет под собой никаких оснований".

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
ХАМАС Израиль сектор Газа Биньямин Нетаньяху перемирие
Нетаньяху Биньямин фото

Нетаньяху Биньямин

политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
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