Число погибших при ударе по лагерю беженцев в секторе Газа выросло до 90

Количество погибших при ударе по лагерю беженцев Аль-Маваси к западу от Хан-Юниса в сектора Газа увеличилось до 90, сообщает Al Jazeera со ссылкой на Мизндрав эксклава.

Кроме того, 300 человек получили ранения. Ранее телеканал сообщил, что жертвами удара стали 50 человек.

В ЦАХАЛ днем сообщили, что военные нанесли удар по району, где скрывались два высокопоставленных террориста ХАМАС и еще другие боевики. Операцию провели в соответствии с точными разведданными, добавили в Армии обороны.

В ходе пресс-конференции премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил об отсутствии уверенности в ликвидации лидеров группировки. По его словам, целью военных были глава ХАМАС Мухаммад Дейф и его заместитель Рафаа Саламе. В районе, по которому ЦАХАЛ нанес удар, не было заложников, подчеркнул он.

По словам Нетаньяху, Израиль уничтожит все руководство группировки «так или иначе».

12 июля израильские военные отступили из некоторых районов города Газа, писал Reuters со ссылкой на местных жителей и службу спасения. В подконтрольной движению ХАМАС службе по чрезвычайным ситуациям заявили, что нашли около 60 тел палестинцев, которые были убиты за последнюю неделю в районе Тель-эль-Хава и на окраинах района Сабра в анклаве.

Жители и спасатели рассказали, что танки покинули некоторые районы, но часть высот продолжают контролировать израильтяне. В связи с этим палестинцам пока не рекомендуют возвращаться туда.