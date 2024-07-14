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Палестино-израильский конфликт ,  
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Число погибших при ударе по лагерю беженцев в секторе Газа выросло до 90

Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС

Количество погибших при ударе по лагерю беженцев Аль-Маваси к западу от Хан-Юниса в сектора Газа увеличилось до 90, сообщает Al Jazeera со ссылкой на Мизндрав эксклава.

Кроме того, 300 человек получили ранения. Ранее телеканал сообщил, что жертвами удара стали 50 человек.

В ЦАХАЛ днем сообщили, что военные нанесли удар по району, где скрывались два высокопоставленных террориста ХАМАС и еще другие боевики. Операцию провели в соответствии с точными разведданными, добавили в Армии обороны.

В ходе пресс-конференции премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил об отсутствии уверенности в ликвидации лидеров группировки. По его словам, целью военных были глава ХАМАС Мухаммад Дейф и его заместитель Рафаа Саламе. В районе, по которому ЦАХАЛ нанес удар, не было заложников, подчеркнул он.

По словам Нетаньяху, Израиль уничтожит все руководство группировки «так или иначе».

Более 100 человек погибли и были ранены при ударе по беженцам в Газе
Политика
Фото:Mohammed Salem / Reuters

12 июля израильские военные отступили из некоторых районов города Газа, писал Reuters со ссылкой на местных жителей и службу спасения. В подконтрольной движению ХАМАС службе по чрезвычайным ситуациям заявили, что нашли около 60 тел палестинцев, которые были убиты за последнюю неделю в районе Тель-эль-Хава и на окраинах района Сабра в анклаве.

Жители и спасатели рассказали, что танки покинули некоторые районы, но часть высот продолжают контролировать израильтяне. В связи с этим палестинцам пока не рекомендуют возвращаться туда.

Теги
Персоны
Израиль сектор Газа палестино-израильский конфликт
Нетаньяху Биньямин фото

Нетаньяху Биньямин

политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
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