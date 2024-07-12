Reuters сообщил о частичном отступлении Израиля из Газы

Израильские военные отступили из некоторых районов города Газа, там нашли десятки тел, зафиксированы разрушения, утверждает палестинская сторона. Al Jazeera называет уход ЦАХАЛ «тактическим выводом и передислокацией»

Фото: Ohad Zwigenberg / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отступила из нескольких районов города Газа в одноименном секторе, пишет Reuters со ссылкой на местных жителей и службу спасения.

В службе по чрезвычайным ситуациям, подконтрольной движению ХАМАС, утверждают, что нашли около 60 тел палестинцев, которые были убиты за последнюю неделю в районе Тель-эль-Хава и на окраинах района Сабра в Газе.

«На улицах разбросаны тела, расчлененные тела, есть тела целых семей, есть также тела в доме целой семьи, который был полностью сожжен», — сказал представитель гражданской обороны сектора Газа Махмуд Басал.

Жители и спасатели рассказали, что танки покинули некоторые районы, но часть высот продолжают контролировать военная техника и снайперы израильтян, поэтому палестинцам пока не рекомендуют возвращаться туда.



В ЦАХАЛ заявили, что военные ликвидируют в сектора Газа потенциал ХАМАС и при этом «следуют международному праву и принимают меры предосторожности для уменьшения ущерба гражданскому населению».

В ХАМАС и «Исламском джихаде» (признан в России террористической организацией и запрещен) сообщили, что атаковали израильские силы с помощью противотанковых ракет и минометов.

Al Jazeera называет уход ЦАХАЛ «тактическим выводом и передислокацией». Телеканал передает, что войска Израиля покинули западные районы города, где зафиксированы «масштабные разрушения».

Через посредников продолжаются переговоры о прекращении огня в секторе Газа, а также об обмене взятых в заложники ХАМАС израильтян на заключенных в тюрьмы Израиля палестинцев. Предполагается, что перемирие продлится 42 дня и будут освобождены 120 заложников, уточняет Axios.

Высокопоставленный представитель ХАМАС сказал, что на последнем этапе переговоров «Израиль не занял четкой позиции по поводу предложения» группировки. «После обсуждения с посредниками в Дохе, (Катар), Израиль сказал им, что делегация вернется для консультаций с израильским правительством. Это попытка тянуть время», — считает представитель ХАМАС.

Израильский чиновник, участвующий в переговорах, сказал Axios, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху «выдвинул жесткие требования, потому что пытается использовать слабость ХАМАСА, чтобы выжать из переговоров как можно больше». Он отметил, что из-за этого существует риск провала переговоров.

По словам неназванных египетских источников (эта страна тоже выступает посредником), переговоры достигли прогресса, но меры безопасности и гарантии в рамках прекращения огня все еще находятся в стадии разработки.