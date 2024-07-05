Израиль и ХАМАС приблизились к соглашению об освобождении заложников

Израиль и ХАМАС «как никогда» близки к соглашению об освобождении заложников, заявил их семьям министр обороны Йоав Галант. Что предлагает палестинская группировка и от чего будет зависеть успех переговоров — в материале РБК

Фото: Amir Levy / Getty Images

5 июля глава израильской спецслужбы Моссад Давид Барнеа отправился в Доху, где обсудит с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани новое предложение ХАМАС по прекращению боевых действий и освобождению заложников, с 7 октября находящихся в руках палестинской группировки. В США называют новую инициативу большим прогрессом, израильские чиновники настроены в целом оптимистично. Министр обороны Йоав Галант рассказал родственникам заложников, что Израиль «как никогда близок» к заключению сделки по освобождению их близких из плена ХАМАС.

Что ХАМАС предложил Израилю

Новый импульс переговорам между воюющими сторонами придало предложение, изложенное президентом США Джо Байденом в конце мая. План предусматривал три фазы:

первая — прекращение огня сроком на шесть недель, во время которых израильское военные покинут населенные пункты в Газе, а ХАМАС освободит часть заложников — женщин, детей, стариков и раненых, а также передаст тела части погибших, одновременно между сторонами будут вестись переговоры об установлении перемирия;

— прекращение огня сроком на шесть недель, во время которых израильское военные покинут населенные пункты в Газе, а ХАМАС освободит часть заложников — женщин, детей, стариков и раненых, а также передаст тела части погибших, одновременно между сторонами будут вестись переговоры об установлении перемирия; вторая — освобождение всех оставшихся заложников; силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) полностью выходят из сектора Газа;

— освобождение всех оставшихся заложников; силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) полностью выходят из сектора Газа; третья — Израилю передадут оставшиеся тела погибших заложников, а также начнется полномасштабное восстановление сектора Газа.

Израильское правительство неоднократно выражало поддержку этой инициативе, отмечая, что она не противоречит поставленным военным целям. 10 июня Совет Безопасности ООН принял резолюцию, призывающую ХАМАС принять условия сделки (Россия воздержалась, остальные 14 стран органа проголосовали «за»).

11 июня палестинская группировка выдвинула встречное предложение, которое США и Израиль сочли неприемлемым, и казалось, переговоры застопорились. Но 3 июля ХАМАС передал через международных посредников свое новое предложение, которое, как заявили в Белом доме, соответствует трехэтапному соглашению. Как выяснил Axios, основные разногласия сторон были связаны с параметрами перехода от первой ко второй фазе перемирия, однако предложенное ХАМАС изменение формулировок позволило их преодолеть. В частности, по данным палестинского источника Reuters, группировка больше не требует в качестве предварительного условия обязательства Израиля по постоянному перемирию. Вместо этого ХАМАС согласен попробовать достичь подобную договоренность в рамках первой фазы прекращения огня.

Палестинская группировка сообщила, что глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания обсудил новое предложение с посредниками из Катара и Египта, а также провел консультации с турецкими властями. «После телефонного звонка президента США Джо Байдена Биньямину Нетаньяху я надеюсь, что через пару дней будет достигнуто окончательное прекращение огня и недавние массовые убийства в Израиле прекратятся», — заявил журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Переговоры об освобождении израильских заложников ведутся уже свыше полугода при активном посредничества США, Катара и Египта. Предыдущее и пока единственное перемирие между ЦАХАЛ и ХАМАС продлилось семь дней — с 24 ноября по 1 декабря. Стороны дважды продлевали его свыше первоначально оговоренных четырех дней. За это время палестинские боевики отпустили 105 израильских и иностранных заложников. Израильские военные также провели несколько спасательных операций в секторе Газа, благодаря которым на разных этапах боевых действий удалось вызволить семь заложников. Четверо из них, включая россиянина Андрея Козлова, были спасены 6 июня. По официальным данным за 25 июня, в плену ХАМАС остаются 120 человек, включая четырех похищенных еще до атаки 7 октября. 44 из них считаются погибшими.

Как на предложение ХАМАС отреагировали в Израиле

В Израиле восприняли предложение ХАМАС позитивно. Высокопоставленный израильский чиновник заявил Reuters на условиях анонимности, что ответ палестинской группировки стал «значительным прорывом». «Это может способствовать продвижению переговоров. Есть сделка, у которой есть реальный шанс на реализацию. Хотя условия непростые, они не должны препятствовать заключению сделки», — сказал он.

Военно-политический кабинет страны детально изучил документ вечером следующего дня, 4 июля, после чего Нетаньяху принял решение направить делегацию на переговоры с ХАМАС. В тот же день состоялся телефонный разговор между Биньямином Нетаньяху и Джо Байденом, во время которого американский президент поприветствовал решение своего собеседника дать старт переговорам с палестинской группировкой.

«Беседа была подробной, с обсуждением текста соглашения, конструктивной и обнадеживающей, а также с ясным пониманием предстоящей работы и шагов, которые необходимо предпринять, чтобы завершить эту сделку и затем начать ее реализацию», — сообщили в Белом доме, добавив, что разговор длился около 30 минут.

Предметные переговоры могут начаться в Дохе уже 5 июля. Глава Моссада уже отправился в столицу Катара, правда, пока без других членов команды переговорщиков — главы Службы общей безопасности (Шабак) Ронена Бара и координатора по вопросам освобождения заложников генерал-майора запаса Ницана Алона, сообщает телеканал Kan. На данном этапе известно лишь о переговорах Барнеа с премьер-министром Катара.

Неназванные высокопоставленные чиновники в беседе с Kan посоветовали «снизить ожидания» в связи с предстоящими переговорами. Неназванный представитель Израиля заявил Axios, что соглашение может быть достигнуто в лучшем случае за две-три недели. В Вашингтоне также сомневаются, что сделку удастся заключить за несколько дней.

Что может сорвать переговоры о перемирии

Несмотря на то, что высокопоставленные израильские чиновники, включая лично премьер-министра, позитивно отнеслись к предложению ХАМАС, переговоры все равно остаются под угрозой срыва. Основную опасность представляют члены израильского правительства из числа правых радикалов — министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен Гвир (партия «Оцма Йехудит») и министр финансов Бецалель Смотрич («Религиозный сионизм»). Еще в начале июня они пригрозили, что покинут правительство в случае согласия Нетаньяху на мирный план Байдена, что означало бы развал правящей коалиции и досрочные выборы. Вечером 4 июля Бен Гвир вновь пригрозил, что премьер «останется совсем один», если будет прислушиваться лишь к мнению силового блока, но не к своим партнерам по коалиции.

Туманными остаются и перспективы перехода от первой ко второй фазе превращения огня, который должен быть достигнут посредством договоренности сторон об установлении «устойчивого спокойствия» в секторе Газа. В формулировке Байдена предусматривается продление первой фазы на срок, необходимый для достижения соглашения. Однако под вопросом остается готовность самого Израиля закончить военную операцию.

В конце июня Нетаньяху анонсировал скорое завершение интенсивной фазы боевых действий, главной целью которой была зачистка остающихся очагов сопротивления ХАМАС в южных и центральный районах палестинского эксклава. Между тем на недавней встрече с командой переговорщиков Нетаньяху в очередной раз подчеркнул, что «война закончится только после достижения всех своих целей, и ни минутой раньше», сообщает Times of Israel. Помимо освобождения заложников, израильский премьер называет задачей армии полный разгром сил ХАМАС. Однако ее достижимость ставит под вопрос даже официальный представитель ЦАХАЛ. «Говорить о том, что можно уничтожить ХАМАС, заставить ХАМАС исчезнуть, — это пускать пыли в глаза общественности», — заявил Даниэль Хагари в конце июня.

Ситуацию также значительно осложняет растущая напряженность на севере Израиля. С октября прошлого года, когда началась война между Израилем и ХАМАС, «Хезболла» регулярно наносит «удары солидарности» по северным израильским районам, а ЦАХАЛ обстреливает позиции группировки. Из-за этого свои дома были вынуждены покинуть около 60 тыс. израильтян и более 90 тыс. ливанцев. В начале июня ракетные удары «Хезболлы» привели к сильным лесным пожарам в Израиле, после чего израильское военно-политическое руководство публично заявило о своей готовности «перейти от обороны к нападению».

Но угрозы не помогли — лишь за 4 июля проиранская группировка выпустила по территории Израиля свыше 200 ракет. Однако 5 июля замглавы политбюро ХАМАС в Газе Халиль аль-Хайя встретился с лидером «Хезболлы» Хасаном Насраллой — как сообщалось, темой их разговора стала текущая ситуация в секторе Газа и возможные переговоры о прекращении огня.