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В Белгороде произошел взрыв в автомобиле
Губернатор Гладков: В Белгороде произошел взрыв в машине, трое пострадали
В жилом квартале Белгорода произошел взрыв в автомобиле, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.
«В жилом районе Белгорода произошел взрыв в машине», — написал он, прикрепив фотографии с поврежденным автомобилем. По его словам, пострадал мужчина, который в момент взрыва находился в машине, и проходившие мимо мать с ребенком.
Гладков сообщил, что на месте происшествия работают оперативные службы.
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