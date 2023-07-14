В Белгороде произошел взрыв в автомобиле

В жилом квартале Белгорода произошел взрыв в автомобиле, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

«В жилом районе Белгорода произошел взрыв в машине», — написал он, прикрепив фотографии с поврежденным автомобилем. По его словам, пострадал мужчина, который в момент взрыва находился в машине, и проходившие мимо мать с ребенком.

Гладков сообщил, что на месте происшествия работают оперативные службы.

Материал дополняется