Турция ограничит выдачу ВНЖ иностранцам

С 1 июля доля иностранных граждан в каждом из жилых районов республики не должна будет превышать 20%. Так власти надеются ограничить число мигрантов в стране: на сегодняшний день одних только сирийцев в Турции живет более 3 млн

Наллихан, Турция (Фото: Diego Cupolo / Zuma / ТАСС)

Власти Турции ограничили допустимое число иностранцев, которые могут проживать в ряде районов страны, заявил министр внутренних дел Сулейман Сойлу, передает Anadolu.

С 1 июля в каждом районе сможет проживать не более 20% иностранцев, добавил министр (раньше квота составляла 25%). Тогда около 1,2 тыс. жилых районов будут закрыты для заселения мигрантами. По его словам, это касается как предоставления убежища, так и выдачи видов на жительство.

Сойлу подчеркнул, что нелегальную миграцию власти стараются пресекать на корню. «Мы предотвратили проникновение в Турцию 2 626 170 человек на границах, и мы задержали 1 246 000 иммигрантов внутри страны за последние шесть лет», — рассказал он. По его словам, если бы власти не построили стены на восточной и южной границах, то в Турцию незаконно попали бы еще 8 млн человек вдобавок к уже находящимся там мигрантам.

Глава МВД заявил, что сейчас одних только сирийцев в Турции зарегистрировано более 3,7 млн, при этом около 122 тыс. из них не проживают в республике. Население Турции — примерно 86 млн человек.

Общее число проживающих на территории страны с видом на жительство по состоянию на 9 июня составило около 1,4 млн человек, из них 91 тыс. — россияне.

После начала конфликта на Украине усилился приток беженцев и из этой страны: по словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, к 9 мая их число приблизилось к 100 тыс. В марте глава государства заверил, что Турция «всегда будет убежищем для угнетенных». При этом оппозиция критикует миграционную политику действующего лидера.

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В начале мая Эрдоган сообщил, что Анкара планирует организовать добровольное возвращение на родину 1 млн сирийцев. Для этого на севере Сирии будут построены 200 тыс. домов.