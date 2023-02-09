Симоньян ответила на данные Baza о подозрительной посылке на ее имя

Маргарита Симоньян (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Главред телеканала RT Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале подтвердила, что в редакцию приходила посылка на ее имя.

Журналистка отметила, что находится под госзащитой после «всем известного тревожного инцидента» (какого, она не уточнила) и из-за этого все отправления на ее имя проверяют «хорошие люди в погонах».

Главред RT отвечала на сообщение телеграм-канала Baza о том, что служба безопасности телеканала вызвала саперов, кинологов и полицию в редакцию из-за посылки, которая пришла 7 февраля. Отправление, по его данным, предназначалось Симоньян.

Посылку, как утверждал канал, забрали на почте и принесли в редакцию. Начальник службы безопасности телеканала счел ее подозрительной и спросил у Симоньян, ожидает ли она посылку. Та, как писал Baza, ответила отрицательно. Груз проверили с помощью служебной собаки, но она не нашла ничего подозрительного. Тогда отправление вскрыли и обнаружили в нем две книги Эдуарда Мельникова «Россия между Христом и сатаной» и «О православии для интеллигенции». Их фото телеграм-канал прикрепил к сообщению.

Симоньян в ответ сообщила, что не знала об этой посылке и не участвовала в таком разговоре.

«Никто не спрашивал и не собирался спрашивать, ожидаю ли я посылку. Я вообще обо всем этом не знала, поскольку хорошие люди в погонах не обязаны ставить меня в известность», — написала она. Главред обвинила «нехороших людей в погонах» в сливе оперативной информации за деньги и заявила, что их действия подпадают под ст. 291 УК (дача взятки). За совершение этого преступления грозит до 15 лет лишения свободы.