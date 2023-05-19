Симоньян прислали вибропулю «со следами взрывчатки»

На имя Маргариты Симоньян пришла бандероль с секс-игрушкой со следами взрывчатки

Маргарита Симоньян (Фото: Роман Пименов / ТАСС)

В офис RT пришла бандероль со следами взрывчатки на имя главного редактора Маргариты Симоньян. Об этом она сообщила в телеграм-канале.

Взрывного устройства в прибывшем из Гонконга отправлении не обнаружили. «Зато оказалось вот что. Говорят, это некая «вибропуля» для сексуальных приключений. А по мне так пенал какой-то», — написала Симоньян, прикрепив к посту фото полученного предмета.

В феврале в редакцию RT пришла посылка на имя главреда. Симоньян отметила, что все ее отправления проверяют «хорошие люди в погонах». Baza писала, что служба безопасности телеканала вызвала саперов и кинологов, чтобы проверить отправление. В посылке не нашли ничего подозрительного — в ней оказались две книги Эдуарда Мельникова «Россия между Христом и сатаной» и «О православии для интеллигенции», утверждала Baza.