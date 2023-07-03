Аксенов поблагодарил ФСБ за срыв второго за два месяца покушения

Сергей Аксенов (Фото: пресс-служба главы Республики Крым)

Глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале поблагодарил ФСБ за предотвращение покушения на руководство республики, которое готовили «агенты террористического киевского режима».

«Подозреваемый задержан. Наши спецслужбы работают четко и эффективно. Уверен, что конкретные заказчики этого преступления будут найдены и наказаны», — сказал он. Аксенов отметил, что «полностью устранить террористическую угрозу со стороны Киева» можно, только выполнив цели военной операции, поставленные президентом.

3 июля ФСБ заявила о пресечении попытки покушения на Аксенова. Подозреваемого россиянина 1988 года рождения арестовали. В ФСБ заявили, что его обучали на Украине минно-взрывному делу. По данным службы, СБУ хотела организовать подрыв автомобиля главы Крыма.

Против подозреваемого возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК (покушение на совершение террористического акта) и ч. 1 ст. 222.1 УК (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Два месяца назад ФСБ уже сообщала о попытке покушения на Аксенова, а также на председателя парламента Крыма Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко. По данным спецслужбы, его готовило Главное управление разведки Минобороны Украины.

