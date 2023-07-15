В Росгвардии заявили о «низком уровне контрбатарейной борьбы» в войсках

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 июля
EUR ЦБ: 101,2 (+0,52) Инвестиции, 14 июл, 16:09 Курс доллара на 15 июля
USD ЦБ: 90,12 (-0,06) Инвестиции, 14 июл, 16:09
Путин поговорил с главой ЮАР после предложений отказаться от саммита Политика, 15:16
Остановиться,подумать, взлететь: роль современного искусства в жизни РБК Стиль и СберПервый, 14:55
Российская теннисистка проиграла в полуфинале юниорского Уимблдона Спорт, 14:47
Группа детей из Макеевки застряла на вокзале в Ростове-на-Дону Общество, 14:36
В Росгвардии заявили о «низком уровне контрбатарейной борьбы» в войсках Политика, 14:29
Юрта, чак-чак и глэмпинг: что стоит попробовать в Татарстане РБК и LADA, 14:09
Суд арестовал администратора «Кремлевской прачки» и экс-полковника ФСБ Политика, 13:55
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Сальдо отказался переносить столицу области из Херсона Политика, 13:49
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 13:40
ФСБ заявила о предотвращении покушения неонацистов на Собчак и Симоньян Политика, 13:35
В «Зените» ответили на сообщения о проблемах Марио Фернандеса с весом Спорт, 13:29
Балицкий назвал напряженной ситуацию в Запорожье Политика, 13:20
Полиция объяснила арест игрока НХЛ Гальченюка угрозой убийства Спорт, 13:16
Что смотрит и слушает молодое поколение. Исследование РБК и «Мир», 12:57
Политика ,  
0 

В Росгвардии заявили о «низком уровне контрбатарейной борьбы» в войсках

Замглавы Росгвардии ДНР Ходаковский заявил о проблемах с контрбатарейной борьбой у армии
Ствольная артиллерия не соответствует современным требованиям, а дронов «Ланцет» слишком мало, заявил Александр Ходаковский. О проблемах с контрбатарейной борьбой говорил и отстраненный командующий 58-й армией
Уничтоженная &laquo;Ланцетом&raquo;&nbsp;самоходная гаубица PzH 2000
Уничтоженная «Ланцетом» самоходная гаубица PzH 2000 (Фото: Минобороны России)

Российские военные испытывают проблемы с контрбатарейной борьбой, заявил замглавы Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.

«В очередной раз хочется отметить наш низкий уровень контрбатарейной борьбы», — написал он в Telegram. Ствольная артиллерия, которую используют российские войска, не соответствует современным требованиям как средство поражения по нескольким причинам, прежде всего — по дальности, считает Ходаковский.

По словам представителя Росгвардии, дроны-камикадзе «Ланцет» «неплохо себя показали», но у них есть два недостатка: нехватка аппаратов в зоне боевых действий и их дороговизна. «При этом нужно учитывать, что на кадрах мы видим только удачные попадания — промахи нам показывать не станут, — а между тем статистика в пользу промахов и неуспешных попаданий, когда поражение нанесено не было», — добавил он.

Контрбатарейная борьба — это организация и ведение артиллерийского огня по позициям артиллерии противника, ее также называют «артиллерийской дуэлью», говорится в журнале Минобороны «Армейский сборник».

Ходаковский называл контрбатарейную борьбу «одной из основ современного боя». Замглавы Росгвардии по ДНР не впервые говорит о проблемах в этой сфере: накануне телеграм-канал батальона «Восток» (подразделение, которым командует Ходаковский) написал, что украинские силы «резко активизировались» в применении артиллерии, при этом «наша контрбатарейная «ответка» себя не проявила, несмотря на то что разведка огневые позиции противника установила».

О недостатках контрбатарейной борьбы говорил и генерал-майор Иван Попов. Он рассказал в обращении подчиненным, что поднял вопросы о проблемах в армии перед высоким начальством, заострив внимание на «самой главной трагедии современной войны» — отсутствии у российских войск средств контрбатарейной борьбы и станций артиллерийской разведки. После этого доклада, по словам Попова, его отстранили от командования 58-й общевойсковой армией Южного военного округа, и ее возглавил генерал-лейтенант Денис Лямин.

Читайте на РБК Pro
Маркетплейс не спасет: зачем бизнесу интернет-магазин в новых реалиях
SAP ушел, а карьера осталась: как переучить разработчиков на «1С»
Как защититься от падения рубля в 2023 году: четыре ключевых способа
Как получить деньги с израильского заказчика, который отказался платить

Обращение Попова опубликовал депутат Госдумы, бывший командующий 58-й армией Андрей Гурулев. Первый зампред Совфеда, глава рабочей группы по вопросам военной операции Андрей Турчак заявил, что выступление генерал-майора не было публичным, а Гурулев «сделал из этого политическое шоу». В Кремле не стали комментировать жалобы Попова и посоветовали обратиться в Минобороны, отметив, что «речь идет о военных».

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
артиллерия Росгвардия ДНР Военная операция на Украине Александр Ходаковский
Материалы по теме
Депутат опубликовал заявление командующего 58-й армией об отстранении
Политика
Кремль не стал комментировать жалобы отстраненного генерал-майора Попова
Политика
Клишас после отстранения командующего заявил, что «армия вне политики»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter