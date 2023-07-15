В Росгвардии заявили о «низком уровне контрбатарейной борьбы» в войсках

Ствольная артиллерия не соответствует современным требованиям, а дронов «Ланцет» слишком мало, заявил Александр Ходаковский. О проблемах с контрбатарейной борьбой говорил и отстраненный командующий 58-й армией

Уничтоженная «Ланцетом» самоходная гаубица PzH 2000 (Фото: Минобороны России)

Российские военные испытывают проблемы с контрбатарейной борьбой, заявил замглавы Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.

«В очередной раз хочется отметить наш низкий уровень контрбатарейной борьбы», — написал он в Telegram. Ствольная артиллерия, которую используют российские войска, не соответствует современным требованиям как средство поражения по нескольким причинам, прежде всего — по дальности, считает Ходаковский.

По словам представителя Росгвардии, дроны-камикадзе «Ланцет» «неплохо себя показали», но у них есть два недостатка: нехватка аппаратов в зоне боевых действий и их дороговизна. «При этом нужно учитывать, что на кадрах мы видим только удачные попадания — промахи нам показывать не станут, — а между тем статистика в пользу промахов и неуспешных попаданий, когда поражение нанесено не было», — добавил он.

Контрбатарейная борьба — это организация и ведение артиллерийского огня по позициям артиллерии противника, ее также называют «артиллерийской дуэлью», говорится в журнале Минобороны «Армейский сборник».

Ходаковский называл контрбатарейную борьбу «одной из основ современного боя». Замглавы Росгвардии по ДНР не впервые говорит о проблемах в этой сфере: накануне телеграм-канал батальона «Восток» (подразделение, которым командует Ходаковский) написал, что украинские силы «резко активизировались» в применении артиллерии, при этом «наша контрбатарейная «ответка» себя не проявила, несмотря на то что разведка огневые позиции противника установила».

О недостатках контрбатарейной борьбы говорил и генерал-майор Иван Попов. Он рассказал в обращении подчиненным, что поднял вопросы о проблемах в армии перед высоким начальством, заострив внимание на «самой главной трагедии современной войны» — отсутствии у российских войск средств контрбатарейной борьбы и станций артиллерийской разведки. После этого доклада, по словам Попова, его отстранили от командования 58-й общевойсковой армией Южного военного округа, и ее возглавил генерал-лейтенант Денис Лямин.

Обращение Попова опубликовал депутат Госдумы, бывший командующий 58-й армией Андрей Гурулев. Первый зампред Совфеда, глава рабочей группы по вопросам военной операции Андрей Турчак заявил, что выступление генерал-майора не было публичным, а Гурулев «сделал из этого политическое шоу». В Кремле не стали комментировать жалобы Попова и посоветовали обратиться в Минобороны, отметив, что «речь идет о военных».