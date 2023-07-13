Клишас после отстранения командующего заявил, что «армия вне политики»

Андрей Клишас (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Армия вне политики, а ее политическая субъектность «выражается в воле верховного главнокомандующего — президента России — и никак иначе». Так сенатор Андрей Клишас прокомментировал публикацию депутатом Андреем Гурулевым обращения к подчиненным отстраненного командующего 58-й общевойсковой армией Южного военного округа генерал-майора Ивана Попова.

Клишас согласился с первым зампредседателя Совфеда и секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком, который заявил, что Гурулев сделал из непубличного обращения Попова «политическое шоу». Турчак сказал, что армия «была и остается вне политики». «Совесть Ивана чиста. Такими командирами Родина может гордиться», — добавил он.

«Андрей Турчак абсолютно прав», — написал Клишас в телеграм-канале.

Обращение Попова Гурулев опубликовал накануне. Генерал рассказал подчиненным, что поднял перед высоким начальством вопросы о проблемах в армии, заострив внимание на «самой главной трагедии современной войны» — отсутствии у российских войск средств контрбатарейной борьбы и станций артиллерийской разведки, а также на гибели военных от артиллерии противника. «В связи с этим, видимо, старшие начальники почувствовали во мне опасность какую-то и стремительно, за один день, состряпали приказ министра обороны, вывели распоряжение и от меня избавились», — заключил Попов. 58-ю армию после этого возглавил генерал-лейтенант Денис Лямин.