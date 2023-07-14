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В Росгвардии заявили о попытке прорыва ВСУ в Донбассе

Замглавы Росгвардии ДНР Ходаковский заявил о попытках прорыва ВСУ в направлении Урожайного
По словам Ходаковского, ВСУ пытаются прорвать оборону в направлении Урожайного, попыткам прорыва предшествует «массированная артподготовка». Украинская сторона несет «ощутимые потери», но не оставляет попыток прорыва, пишет он
Фото: Валентин Огиренко / Reuters
Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Украинские войска пытаются прорвать оборону российской армии в направлении поселка Урожайное в ДНР правее Великой Новоселовки, заявил замглавы Росгвардии по региону Александр Ходаковский.

По его словам, попыткам прорыва предшествовала «массированная артподготовка». Ходаковский утверждает, что ВСУ несут «ощутимые потери».

«Урожайное не первый раз подвергается атакам: видимо, после безуспешных попыток овладеть Новодонецким противник определил для себя это направление, как наиболее оптимальный вектор продвижения», — написал он в Telegram.

Телеграм-канал подразделения, которым командует Ходаковский, батальона «Восток», пишет, что украинские силы «резко активизировались» в применении артиллерии со вчерашнего дня. «Все целы, но злые до предела — наша контрбатарейная «ответка» себя не проявила, несмотря на то, что разведка огневые позиции противника установила. Снова армейская бюрократия», — говорится в сообщении.

Российская сторона с начала июня сообщает о срыве попыток наступления Украины. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, с 4 июня по 11 июля российские войска уничтожили более 26 тыс. военных, а также 1244 единицы бронетехники, в том числе 17 танков Leopard, пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley. Москва отмечает, что ни одна попытка прорыва обороны украинскими силами не была успешной.

В Киеве признавали трудности в контрнаступлении. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что оно идет «медленнее, чем хотелось бы», а глава Минобороны страны Алексей Резников утверждал, что ВСУ стараются сохранить жизнь своих солдат, поэтому военные медленно передвигаются по заминированным территориям.

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