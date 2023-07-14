В ООН заявили о падении ракеты КНДР в экономической зоне России

КНДР произвела пуск 12 июля, ракета, по данным Пхеньяна, упала в Японском море. Помощник генсека ООН сообщил, что она упала в исключительной экономической зоне России

Фото: KCNA / EPA / ТАСС

Баллистическая ракета КНДР упала в исключительной экономической зоне России после недавнего пуска, заявил помощник генсека ООН Халед Хиари в ходе заседания Совета безопасности организации, трансляция шла на Youtube.

Ракета, по словам Хиари, была запущена по навесной траектории из района Пхеньяна в 10:00 по местному времени. (6:00 мск). Она пролетела около 1 тыс. км и достигла высоты в 6648,4 км, после чего упала в море в исключительной экономической зоне России, сказал помощник генсека.

«Сообщается, что полет длился около 74 минут, что потенциально является самым продолжительным полетом баллистической ракеты в КНДР», — сказал Хиари, не уточняя источник данных.

Он также отметил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осуждает ракетный пуск.

Пуск ракеты «Хвасонпхо-18» состоялся 12 июня. На следующий день о нем сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Испытаниями руководил лично глава государства Ким Чен Ын. Агентство приводило аналогичные данные относительно дальности, высоты и времени полета. Снаряд, как отмечало ЦТАК, упал в акватории Корейского Восточного моря (Японское море).

Это был второй пуск ракеты «Хвасонпхо-18», первый состоялся 13 апреля, отмечает Yonhap. Испытания прошли после того, как Пхеньян заявил о вторжении американских самолетов-разведчиков в воздушное пространство страны, пишет агентство.

Постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон, выступая на заседании Совета Безопасности, заявил, что пуски производятся в соответствии с правом страны на самооборону.