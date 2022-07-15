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Times узнала о призыве Джонсона к выбывшим из гонки за пост премьера

Times: Джонсон призвал претендовавших на его пост не поддерживать экс-главу Минфина Сунака
Джонсон призвал бывших претендентов на пост премьера не поддерживать Сунака. Во втором туре он набрал больше всего голосов. Как пишет Times, экс-глава Минфина одним из первых покинул правительство Джонсона, когда начался скандал
Борис Джонсон
Борис Джонсон (Фото: Dan Kitwood / Getty Images)

Уходящий в отставку британский премьер-министр Борис Джонсон призвал выбывших из гонки претендентов на пост главы Консервативной партии и правительства поддержать любую кандидатуру, кроме бывшего министра финансов Риши Сунака, сообщили источники The Times.

Джонсон заявлял, что не будет публично поддерживать ни одного из кандидатов. Однако он провел беседы с несостоявшимися претендентами в преемники и ясно изложил свое мнение о том, что Сунак не должен стать премьер-министром, говорят собеседники издания.

По словам одного из источников, больше всего Джонсон симпатизирует министру иностранных дел Лиз Трасс. Он также не против кандидатуры младшего министра по торговой политике Великобритании Пенни Мордонт, если ее победа будет означать поражение экс-главы Минфина.

Как пишет The Times, Сунак одним из первых покинул кабинет Джонсона, положив начало его развалу. «Вся команда премьера на Даунинг-стрит ненавидит Риши. Это личное. Это ярость... Они думают, что он планировал это в течение нескольких месяцев», — сказал источник издания.

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Лиз Трасс

Накануне завершился второй тур выборов лидера консерваторов в Великобритании. В третий тур прошли пять кандидатов: Сунак и Мордонт (101 голос и 83 голоса во втором туре соответственно), Трасс (64), бывший министр по вопросам равенства и местного самоуправления Кеми Баденох (49) и глава специального комитета по иностранным делам палаты общин Том Тугендхат (32). Из борьбы за пост британского лидера выбыла генпрокурор Суэлла Браверман. Третий тур голосования состоится 18 июля.

Отсев кандидатов должен завершиться до 21 июля, когда парламент уйдет на летние каникулы. В списках останутся только двое претендентов, судьбу которых определят уже не депутаты палаты общин, а 160 тыс. членов Консервативной партии. Победивший в борьбе за пост лидера консерваторов автоматически станет главой правительства, поскольку консерваторы являются правящей партией.

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Джонсон объявил об отставке 7 июля. Пост премьера он покинул после увольнения десятков сотрудников правительства на фоне скандала с бывшим заместителем главного организатора правящей Консервативной партии в палате общин Криса Пинчера. Его обвинили в сексуальных домогательствах. Тогда же выяснилось, что Джонсон, назначая Пинчера на высокие посты, знал о том, что тот уже был фигурантом подобных расследований.

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Борис Джонсон премьер-министр Великобритания

Борис Джонсон

политик, бывший премьер Великобритании

19 июня 1964 года
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